La Bombonera celebró una goleada y Boca Juniors fue uno de los grandes ganadores de la Fecha 11, concretando en el marcador su clara superioridad sobre un pálido Newell’s.

El apretado Torneo Clausura le permitió al Boca de Claudio Úbeda —cuidando la silla de Miguel Ángel Russo— dar un notable salto en la tabla de posiciones y encarar con otra perspectiva el tramo final de la instancia.

Los puntajes de Boca vs Newell’s por el Torneo Clausura 2025

Leandro Paredes sigue demostrando su impacto positivo en el nivel de Boca, jugando y haciendo jugar, adueñándose del equipo y encontrando lentamente socios.

Con goles de Milton Giménez, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, Boca se llenó de ánimos para creer posible un buen cierre para su mal año.

