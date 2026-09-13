Rybakina se quedó con el US Open femenino y demostró porqué es la nueva número 1 del mundo

La kazaja Elena Rybakina no olvidará jamás esta semana. Primero le arrebató el número 1 del mundo en el ránking femenino a su rival de este sábado Aryna Sabalenka. Y después con un triunfo sólido se quedó con la victoria ante la bielorrusa para consagrarse como la campeona de una nueva edición del Abierto de los Estados Unidos, el último de los Grand Slam de esta temporada. Fue un partidazo el que se vivió en Flushing Meadows que se definió en tres sets. Fue 6-4, 5-7 y 6-2 para la ganadora quien embolsó 5.500.000 dólares de premio.

"Siempre creí que era posible", señaló una radiante Rybakina luego de obtener el título de Nueva York. "Hemos conseguido muy buenos resultados. Por supuesto, no todos los años son iguales. Gané Wimbledon en 2022 y después no gané ningún Grand Slam, pero al año siguiente llegué a la final del Abierto de Australia. Creo que siempre hemos estado ahí", agregó.

"Siento que ahora tengo un gran equipo, gente estupenda a mi alrededor, y simplemente seguimos trabajando. Por fin ha dado sus frutos, y estoy muy orgullosa. Nunca es fácil", enfatizó.

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Rybakina mostró que la lesión que había padecido hace poco en el talón de su pierna izquierda se transformó solo en un mal recuerdo. Nunca había pasado de los octavos de final en el US Open y además ahora llegaba rodeada de dudas por esa molestia que la obligó a abandonar durante el WTA 1000 de Cincinnati, sólo 11 días antes del inicio de la acción en Nueva York. Pero se la vio entera ante una Sabalenka que terminó el partido muy enojada con su rendimiento, lo que se evidenció en la rotura de su raqueta contra el piso ni bien se sentó en su silla tras la derrota.

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Con muchas similitudes en el juego, la kazaja de 27 años se impuso porque fue más regular en su rendimiento. Serena y confiada atrapó el primer parcial con el apoyo de un saque sin fallas y de varios envíos cruzados de revés contra las líneas, ante una rival que cometió demasiados errores no forzados (15 en ese arranque). Para el segundo Sabalenka reaccionó con mejores golpes y mayor agresividad. Sin embargo, luego, en el decisivo Rybakina recuperó la confianza y cerró todo con un ace.

El triunfo de Rybakina ante unos 23 mil espectadores en Nueva York simboliza el final del reinado de Sabalenka en el tenis femenino que se prolongaba desde octubre de 2024.

La bielorrusa, de 28 años, cerrará su primera temporada sin títulos grandes desde 2022 después de caer ante Rybakina en las finales del Abierto de Australia y del US Open.

Flushing Meadows era el gran feudo que le quedaba, con cuatro presencias consecutivas en finales y los títulos de 2024 y 2025. Ahora su sucesora tiene nombre y apellido: Elena Rybakina.