Salas, el Chiqui y otros canallas

—Ceeerca, Rosario siempre estuvo ceeerca…

—¿Qué pasa, Gómez, ahora se te dio por cantar?

—¡Jaaaa! No, jefe, respeto mucho la música como para pretender cantar en serio. Me colgué con Fito porque estaba pensando en el partido del otro día en Rosario.

—¿Qué partido?

—El de la Copa Argentina que River le ganó a Racing en la cancha del Canalla.

—Algo vi en las redes. Hablaban de un traidor, ¿puede ser?

—Claro, Salas, que antes jugaba en Racing, pasó a River y los hinchas no se lo perdonaron. Y lo más lindo es que el jueves les hizo el gol que los dejó afuera.

—Un canalla en la cancha del Canalla. Lindo título.

—En el fútbol hay muchos.

—En todos lados, Gómez.

—En todos lados.

—Bueno, vamos rápido que tengo poco tiempo. ¿Qué temas pensaste para esta semana?

—Tapia pegó un cargo en la FIFA.

—Me gusta para la tapa. ¿Qué cargo le dieron?

—Espere. A ver… Acá está: titular de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA.

—¿Reglas del juego?

—Claro, el tipo se va a encargar de analizar y proponer modificaciones en el reglamento.

—No entiendo mucho del tema, pero parecería que el nuevo cargo no le demandaría demasiado.

—Pero ojo que hizo méritos, hay una gestión que lo avala. ¿Se acuerda cuando anuló los descensos en medio de un torneo? Hay que animarse, no es joda.

—¿Algún tema más livianito?

—Tenemos: presentaron la pelota del Mundial.

—Aha…

—La hace Adidas. Es medio colorinche, vio que ahora además de ser redondas las pelotas tienen diseños.

—Habrá un lindo negocio ahí.

—Por supuesto, pero lo más raro es el nombre. Le pusieron Trionda, ¡parece un alfajor triple!

—A mí me da más un helado de agua. Un palito de limón, frutilla y kiwi. ¡Este verano refrescate con Trionda, el helado que prefieren los niños!

—Muy ocurrente, jefe.

—Bueno, basta de pavadas. Hay un tema que me tiene un poco preocupado. Vos hace poco me vendiste una nota que decía que Tinelli iba a volver a la política de San Lorenzo y después no pasó nada. ¿Vuelve o no vuelve Tinelli a San Lorenzo?

—No me puede preguntar eso, jefe, no se deje llevar por chismes de peluquería.

—¿Pero vuelve o no?

—Mire, con todo respeto, es evidente que acá hay una operación y usted se está dejando llevar por intereses que no son los de este prestigioso medio.

—Respondeme sí o no y se aclarará todo.

—Es que hay periodistas que embarran la cancha todo el tiempo, desinforman, manipulan. El periodismo dejó de ser lo que era, lo bastardean todo el tiempo.

—Si no me contestás con precisión voy a pensar que con Tinelli te mandaste una cagada.

—Insisto, no me voy a prestar al juego de nadie, ni le voy a dar a Grabois el gusto de que este sea el único tema de esta reunión de sumario.

—Te sale muy bien el rol de canalla. Aprendés rápido.

—Tomo como modelos a los mejores.

—Pero no hagas la de Salas, mirá que te quiero acá conmigo.

—Tranqui, jefe. Hasta la próxima. Ceeerca, Rosario siempre estuvo

ceeerca…