San Lorenzo, en modo Argentina 2001

Hay un presidente sin ningún sustento que se resiste a irse. No hay conducción política. Hay una crisis económica que se agrava semana a semana. Y lo que era un descontento unánime, lentamente, empieza a convertirse en un caos social. Todo se parece mucho a la Argentina en diciembre de 2001, pero es San Lorenzo en septiembre de 2025. Analogías de un país a escala.

A esta hora, en el club no hay un escenario claro o único, sino distintos panoramas posibles. San Lorenzo se acostumbró un poco a eso en los últimos años: a no tener demasiadas certezas sobre su vida institucional, a padecer de sus dirigentes con ideas espasmódicas y a que siempre surja un fondo nuevo. La frase hecha de “siempre se puede estar peor” adaptada a la cotidianidad azulgrana.

Por lo pronto, la asamblea extraordinaria convocada para mañana quedó suspendida por una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil Nº 51, que dio lugar a una presentación de Marcelo Moretti. Todavía no llegó la notificación al club, pero hay un acuerdo en la mesa provisoria que está ejerciendo las funciones ejecutivas de no hacerla y convocar a una nueva con 48 horas de preaviso.

El estatuto del club es difuso sobre esta cuestión que encontró Moretti para pedir la suspensión, avalada por el juez subrogante Luis Ricardo Saenz, quien en el expediente afirma: “No se habría contemplado lo dispuesto en el art. 59 del estatuto, en lo que atañe al término de antelación con que debe ser convocado dicho acto”.

El presidente de la comisión fiscalizadora de San Lorenzo, Ariel Deán, indicó que las asambleas extraordinarias no se encuentran regladas en el art. 59, sino en el inciso 2 del artículo 57. Y que no se fija ningún plazo, porque justamente una asamblea de estas características puede tener motivos repentinos y urgentes. La acefalía del club entraría dentro de esa lista. También es cierto que en los usos y costumbres, el llamado a una asamblea extraordinaria se realiza con al menos 48 horas de anticipación, algo que no ocurrió.

¿Qué pasará ahora? Moretti y toda su comisión directiva ya no figuran en el sitio oficial del club. Sin embargo, el expresidente seguirá en su intentona judicial por impugnar la reunión de comisión directiva en la que renunciaron los 13 dirigentes para provocar la acefalía y el fin de su gobierno. “Al tener la cautelar a su favor, le da espacio para ir por la cuestión de fondo”, suelta uno de los pocos dirigentes que quedan. El juez Sáenz desestimó ese punto. Nadie sabe si algún otro despacho judicial tenderá su mano.

La pregunta de por qué Moretti intenta aferrarse a la presidencia tiene respuestas inquietantes. La teoría de que hay “inversores” que quieren recuperar su dinero empieza a diluirse: ¿quién podría creer que Moretti tiene espaldas para sostenerse y para pagar luego de lo que pasó esta última semana? Ante eso, el desvarío emocional asoma como la otra opción posible. “Moretti es un náufrago que por flotar un poco más se aferra a un tiburón”, graficó el opositor César Francis.

Para evitar trabas judiciales, la mesa provisoria que encabeza el asambleísta Daniel Matos tiene una propuesta sobre la mesa: convocar a la asamblea extraordinaria con 48 horas de anticipación y otra para dentro de quince días. Son los dos plazos que se discuten de acuerdo a lo que marca el estatuto. “Se hará la que se haga primero”. Si llega a ser dentro de quince días, a principios de octubre, surgirá una nueva dificultad: los noventa días necesarios para el llamado a elecciones caerían en enero, un mes imposible para un acto eleccionario. La otra cuestión es quién integraría la CD hasta esos comicios. La opción de Sergio Constantino, uno de los dirigentes de peso en la gestión de Marcelo Tinelli y luego de Horacio Arreceygor, y quien finalizó tercero en la elección de diciembre de 2023 que ganó Moretti, cobra fuerza. Aunque en San Lorenzo, aventurarse a pronosticar el futuro siempre es un riesgo a evitar.

Clásico contra Independiente

En medio de su crisis institucional, San Lorenzo visitará esta tarde a otro grande en crisis, Independiente.

El Rojo llega a este encuentro en un pésimo presente deportivo, ya que la derrota en la última fecha ante Banfield derivó en la renuncia de su entonces director técnico, Julio Vaccari, quien será reemplazado interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, al menos hasta que se concrete al 100% la llegada de Gustavo Quinteros.

Este semestre está siendo una verdadera pesadilla para el “Rojo”, ya que sufrió la eliminación en la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba y fue descalificado de manera insólita de la Copa Sudamericana tras los disturbios entre su hinchada y la de Universidad de Chile.

San Lorenzo, por su parte, viene de caer ante Racing en la octava fecha y ocupa la quinta posición en la Zona B. Aunque el mayor problema para el “Ciclón” es dirigencial.