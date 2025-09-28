San Lorenzo volvió a ganar en su casa y encontró algo de calma

San Lorenzo consiguió una victoria necesaria ante Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro, que al menos le llevó algo de tranquilidad en el medio de la turbulencia institucional que vive. Fue el primer partido como local con el club acéfalo, luego de la renuncia masiva de directivos que originó el final del gobierno de Marcelo Moretti. Otra vez, como se hizo costumbre, hubo cantos e insultos a la dirigencia en general.

El triunfo azulgrana también sirvió para volver a sumar de a tres, luego de los empates y la derrota en los clásicos ante Independiente, Racing y Huracán.

Los goles del Ciclón llevaron las firmas de Gastón Hernández al cierre del primer tiempo, y de Alexis Cuello, de penal, en el complemento.

El partido fue un claro reflejo de las imperfecciones del local, pero también de su capacidad para golpear en los momentos justos. Durante el primer tramo, Godoy Cruz generó más posesión y sometió con circulación, mientras San Lorenzo lucía más conservador. Hasta que al filo del descanso, Hernández empujó un cabezazo de Romaña y logró desnivelar el marcador antes de ir a los vestuarios.

Tras el reinicio, el conjunto dirigido por Damián Ayude mantuvo su control emocional. A los pocos minutos del segundo tiempo, tras una falta en el área, el árbitro sancionó penal para el Ciclón. Cuello asumió la ejecución y con calma amplió la ventaja.

Más allá de los errores previos al gol, San Lorenzo logró una victoria que le permite escalar en la tabla y sostener esperanzas. Godoy Cruz, por su parte, quedó anclado en el fondo de la tabla, bien lejos de los ochos primeros.