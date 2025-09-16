El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, mantiene viva la esperanza de ver otro partido del 10 en Argentina y prometió que la victoria por 3-0 en el Monumental contra Venezuela por las Eliminatorias “no fue el último partido de Lionel Messi en Buenos Aires”.

En un evento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), llevado a cabo en Miami, el director técnico de la selección campeona del mundo habló sobre la posibilidad de que el rosarino pueda sumar otro encuentro en terreno nacional, aunque no sea de manera oficial.

En total, el capitán de La Albiceleste disputó 194 partidos con el combinado nacional en los que convirtió 114 goles y repartió 61 asistencias, además de haber conseguido el campeonato del mundo en Qatar 2022, la Finalissima en el mismo año y las Copas América 2021 y 2024.

Scaloni se refirió a lo que significó el último encuentro oficial del 10: “Lo vimos igual que ustedes el último partido de Leo, sabiendo la emotividad que tenía, que todo era para él y para sus compañeros. Entonces, bueno, las emociones que vivimos ese día están ahí. Y fue un día muy lindo. Sobre todo porque se dio redondo, él pudo disfrutar de hacer goles y estuvo con su familia, que es al final lo que realmente cuenta".

Con respecto a la lista de convocados de cara al Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio y se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, fue cauto y reconoció que no tomará una decisión final hasta poco antes del comienzo del certamen.

"Por la experiencia del último Mundial, que teníamos la lista conformada y en la anterior semana se cayeron dos jugadores, sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas, si todo está bien. Falta todavía, hay un montón de amistosos y un montón de chicos que nos pueden aportar y seguir viéndolos”, afirmó.

La bicampeona del mundo cerrará este 2025 con cuatro amistosos en el exterior entre octubre y noviembre, con Venezuela, Puerto Rico y Angola como rivales a enfrentar, aunque falta una selección por confirmar.

Ya en 2026 el combinado nacional podría afrontar la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo y no se descartaría la posibilidad de sumar un amistoso en junio como despedida rumbo a la Copa del Mundo.

