Sin puntos y sin goles, River sufre y Coudet sigue en la cuerda floja

Único equipo sin puntos en el torneo. Único equipo sin goles. Cuatro derrotas consecutivas en la Liga y seis por torneos locales, si se cuenta la final perdida ante Belgrano y la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi. Peor inicio de la historia profesional.

Para este River, cada dato es un puñal. Una piña para un presente con forma de pesadilla, que ayer tuvo otro episodio en Victoria, en el 0-1 ante Tigre, por un gol de Ignacio Russo luego de una mala salida de Aníbal Moreno. ¿Y ahora qué? Porque la frase de siempre se puede estar peor empieza a ilustrar la actualidad millonaria, por más de que la dirigencia siga cerrando refuerzos de nivel europeo, como el de Thiago Almada, o como los anteriores de Correa, Santos Borré u Otamendi.

Lo más preocupante, además de los resultados, es el juego del equipo de Coudet, que ayer admitió que no le queda mucho margen. Sin asociación entre las líneas, sin creación de juego, con más pases horizontales que verticales, y sin generar situaciones de peligro, River continúa sin sumar unidades ni convertir goles en lo que va de la competencia.

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El desarrollo del encuentro comenzó cuesta arriba para el local tras la pronta lesión de Gonzalo Martínez a los 90 segundos de juego, lo que forzó el ingreso de Serrago. Durante la primera mitad, las ocasiones más claras se repartieron entre un frentazo de Ortega despejado por Zenobio y un disparo desde afuera del área de Saralegui desviado por Beltrán. La jugada polémica ocurrió a los 35 minutos, cuando todo el banco visitante reclamó un posible penal sobre Ángel Correa por un agarre dentro del área que no fue sancionado por el árbitro Gariano ni revisado mediante el VAR. Otamendi mantuvo el reclamo incluso después del partido.

A los 33 minutos del segundo tiempo, cuando parecía que todo apuntaba al cero a cero final, Tigre presionó alto, Moreno cometió un error y le entregó la pelota a Russo, quien la pinchó ante la salida del arquero para convertir el único tanto de la tarde. Ahora, tras este nuevo golpe, River debe viajar a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe por los octavos de la Copa Sudamericana. Tigre, por su parte, encarará su propia llave internacional frente a Montevideo City Torque.