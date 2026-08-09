Después de Pulga Loca y Rey Petiso, se completa 'Messiánico', la primera ópera villera Argentina

En el día en el que falleció Jorge Messi, el padre del astro del fútbol argentino, se conoció la tercera parte de "Messiánico", la primera ópera villera argentina, una obra creada por Edgardo Martolio, junto a la participación de Diogo Poças y los arreglos de Ney Marques.

Esta tercera parte lleva el nombre "Gran ET", y cierra la ópera que había comenzado "Pulga Loca" y "Rey Petiso", compartiendo imágenes a través de Instagram sobre el rol de Messi durante el último Mundial de Fútbol, manteniendo su característico lunfardo y la ásperas rimas de barrio y tribuna popular.

"¿A quién le importa la cuarta? ¡Que la disfruten los gaitas! Lio vos fuiste el gran campeón del sentimiento y la razón, otra vez subiste al podio, nos uniste un mes sin odio. La copa solo es un trofeo, no tenerte a vos sería feo...", se escucha al principio de esta parte de la obra de Martolio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Destacando el desempeño del capitán argentino en la Copa del Mundo, continúa: "Hoy no hay buenos ni malos, nos juntaste de regalo. Sin ganadores y perdedores, sin tristeza ni dolores. No hay izquierda ni derecha, esa unión es tu cosecha. Iluminaste lo imposible, Lio sos nuestro fusible".

"Cien por ciento argentino. Ar-gen-tino, ar-gen-ti-no, un posgrado de ser latino....Una final es un capítulo, vos sos más que un título. En la cancha cualquiera gana, en las redes se compra fama, conquistar el alma de millones de Bangladesh y de mil naciones, eso es tuyo, es tu privilegio. Sos ejemplo en los colegios...", agrega.

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi

En la pieza musical se define a Messi en el Mundial 2026 como un jugador "sobrenatural" y añade: "En el medio del Mundial, te mostraste sobrenatural, festejaste treinta y nueve metiendo que conmueve, ocho goles en ocho partidos, pensar que jugaste a pedido...Decían que estarías viejo, nunca fuiste tan pendejo".

"No sos de aquí ni de allí, sos un ET, lo mejor que vi. El ET que el mundo venera, superaste límites y fronteras. Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde fue hazaña, con Egipto fue heroico, como aquella copa del Goyco. Sos Dios porque Dios lo quiso, la noche contra los suizos lo diste vuelta y la locura quedó suelta...Lo mejor fue con los ingleses, lejos, les mostraste tus reveses, de quién son las Malvinas! Ar-gen-ti-na, Ar-gen-ti-na!", continuó.

Los famosos despidieron a Jorge Messi: los mensajes de Mirtha, Montaner y Tinelli para la familia

El destino y los resultados deportivos acaban de marcar el cierre de una época dorada en las Copas del Mundo. Con la reciente eliminación de la selección de Portugal, el planeta fútbol procesa en caliente el definitivo e inevitable ocaso de Cristiano Ronaldo en la máxima cita futbolística.

Sin embargo, en la Argentina, el veredicto sobre quién se quedó con el trono del siglo ya se había firmado sobre un escenario artístico.

Las primeras partes de 'Messiánico'

En otra de sus partes, 'Messiánico' tocaba la eterna rivalidad que hermanó durante tantos años en el fútbol al crack argentino ante Cristiano Ronaldo, enfatizando: "Superó a Cristiano, lo siento hermano".

La primera parte, "Pulga Loca", ahondaba en los inicios desde el barrio La Bajada del sur de Rosario, luego el paso por Newell's y las primeras gambetas de una zurda terminaría en Barcelona y deslumbrando al mundo entero. Luego seguiría "Rey Petiso", ya contando los sacrificios de muchos hinchas que desafiaron cualquier lógica, como quien vendió el auto por ir a Wembley, o quien hipotecó la casa por un viaje al Maracaná o el que terminó "sin casa, sin auto y sin novia" en Kansas, para seguir a Leo y el "hechizo del gigante".

La obra de Martolio se divide en dos actos que desarman y vuelven a armar el mito del '10': Pulga loca y Rey petiso

La paridad con Maradona

Martolio se metió en la obra en el debate más sensible de la identidad futbolera argentina: la comparación con Diego Armando Maradona. Allí se escucha que Leo "igualó a Maradona, el Diego no lo cuestiona", y hacia el final ruega a Messi que cuando llegue su retiro vuelva a Rosario natal, "le diga adiós a los giles" y que decore de forma prolija su residencia en el Parque Independencia con sus ocho Balones de Oro y la Copa de la pipa, cerrando con la utopía de verlo los domingos en el 'santuario' del coloso Coloso Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia.

AS./HB