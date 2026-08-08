Cuestión de peso ofensivo: Talleres y el reality de los delanteros

No hay mejor defensa que un buen ataque. De la máxima que el fútbol rescató de un viejo libro de tácticas de combate, Jorge Sampaoli puede dar fe. Una ráfaga de contundencia ofensiva le permitió a Talleres transformar en goleada una apretada victoria ante Platense en su tercera presentación como DT del equipo albiazul, que terminó siendo la vencida para él y también el último juego del ‘Calamar’ con su colega Walter Zunino en el banco. “Aprovechamos mucho la ventaja y las transiciones que nos provocó la desesperación de nuestro rival en el segundo tiempo y eso hizo que ganáramos con mucha claridad”, refirió el ex seleccionador nacional tras su bautismo de fuego triunfal en la Primera División de la AFA.

“Tuvimos bastante aplomo para seguir jugando desde la ventaja y supimos aprovechar la velocidad para estirar la diferencia”, destacó Sampaoli sobre la apuesta por los ligeritos, una estrategia habitual de su antecesor Carlos Tevez, que resultó una impensada alternativa para uno de los fundamentalistas del aire bielsista, cuyo repertorio no incluye un Plan B. “En igualdad nos costó jugar, porque lo que propuso Platense fue poner cuatro jugadores en el último tramo, ante una defensa muy alta. En el volumen de juego del primer tiempo no encontramos los espacios. Nos presionaron en campo propio y nos complicaron la salida”, admitió ‘El Zurdo’ de Casilda. Traducido al criollo, le sacaron la ficha a un equipo que propone, pero que también juega al límite. Gambeteando por la cornisa.

AFINA LA PUNTERÍA. Delantero brasileño con impronta de velocista jamaiquino, Rick Lima Morais se destapó con dos goles ante Platense. /// CEDOC PERFIL

Dos sin tres

En Vicente López, la goleada albiazul se consumó a fuerza de contragolpe y eficacia. Con aciertos que no suelen ser muy frecuentes en la toma final de decisiones de los velocistas Rick Lima Morais y Valentín Depietri, y la aparición goleadora de Franco Cristaldo, jugador intermitente pero capaz de darle al equipo la aceleración necesaria tras el primer toqueteo de Federico Fattori y Matías Alejandro Galarza. ¿Los delanteros de área? Ausentes sin aviso, en la planilla de goleadores. La alusión incluye a Ronaldo Martínez, el titular; Bruno Barticciotto, el primer alternativo; y Valentín Dávila, hasta ahora la última de las opciones. “Tener tres jugadores en el mismo puesto genera una incomodidad, así que seguramente alguno saldrá a préstamo”, subrayó Sampaoli, quien delegó en la dirigencia semejante determinación.

Martínez suma cuatro tantos en la ‘T’ desde que el club lo contrató en enero pasado, pagando US$ 3.000.000 por el 50% de su ficha, y su nombre se barajó como moneda de cambio en una frustrada negociación con San Lorenzo por el pase de Alexis Cuello. Barticciotto, quien no hizo la pretemporada en Buenos Aires debido a sus recurrentes problemas físicos, acaba de completar su quinta participación en 2026, donde registra 129 minutos en cancha, un juego como titular, cuatro como suplente, ninguno completo y todos sin goles. Dávila -máximo artillero del equipo en el semestre pasado, con cuatro anotaciones- suena como candidato a emigrar para sumar rodaje con otra camiseta, lo que ha generado descontento, y sumado desconcierto, entre los hinchas albiazules.

ROMERO. ‘El Rulo’, exjugador de Talleres, fue vendido por Tigre en una cifra millonaria, luego de convertir 11 goles en la actual temporada. /// CEDOC PERFIL

Ausente hasta nuevo aviso, por una dolencia ligamentaria, Diego Valoyes, perseguido por las lesiones desde que el año pasado Andrés Fassi lo rescató de Fútbol Club Juárez -donde ejerce como presidente deportivo- para tratar de revalorizarlo como activo del consorcio mejicano-estadounidense MountainStar Sports Group. La baja del colombiano le dio la chance de sumar minutos al promisorio juvenil Emilio Chiavassa. Otro pibe de la cantera que ya supo tener minutos en primera, el mendocino Ignacio Alastra, integra actualmente el plantel que compite en el Torneo Proyección. Mientras tanto, Luis Angulo, Diego Barrera, Alejandro Martínez y Diego Juncos, atacantes que integran el patrimonio albiazul, juegan cedidos, respectivamente, en Peñarol de Uruguay, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán y San Martín de San Juan. En el presente año sólo marcaron los dos primeros, con cuatro y tres goles en sus haberes.

MARTÍNEZ. El paraguayo, que estuvo cerca de emigrar a San Lorenzo, por ahora les gana la pulseada a Barticciotto y Dávila como delantero neto. /// CEDOC PERFIL

La gambeta de Enner

Mientras Sampaoli anticipaba un recorte de delanteros en su plantel, Fassi hacía un último intento para convencer a Enner Remberto Valencia, el tres veces mundialista con Ecuador, para que desembarcara en barrio Jardín. El experimentado atacante, libre tras rescindir con Pachuca de México, coqueteó durante varias semanas con la chance de reencontrarse con el entrenador que hace 16 años lo hizo debutar en la primera de Emelec y con el directivo que lo llevó por primera vez a ‘Los Tuzos’ en 2013. Aunque se especuló con su retorno al ‘Bombillo’ de Guayaquil, ‘Superman’ Valencia terminó volando hacia La Bombonera, contratado por Boca Juniors como una suerte de Cuarto Mosquetero, luego de las fallidas gestiones por sumar a Luciano Gondou, el belgranense Lucas Passerini y José David Romero.

Hablando de ‘El Rulo’, el correntino formado en Talleres y autor de 11 goles en la presente temporada con la camiseta de Tigre, se despidió esta semana del club de Victoria, que finalmente lo vendió al Parma Calcio 1913 de Italia en 8 millones de dólares. De ese monto, la ‘T’ cobrará el 35% en concepto de plusvalía, luego de haber embolsado US$ 1.300.000 en enero pasado, por su transferencia definitiva a la entidad bonaerense.

VOLÓ SUPERMAN. Enner Valencia coqueteó un largo rato con Talleres, aunque finalmente terminó arreglando su incorporación a Boca Juniors. /// CEDOC PERFIL

Descartada la chance de contratar a Valencia, también ex West Ham y Everton de Inglaterra, Talleres no descarta otro golpe de efecto, que seguramente llegará de la mano de la noticia de la venta de Giovanni Baroni (de empoderado como sucesor de Willington, Valencia y Garay, a no sumar minutos en los últimos dos encuentros) o algún otro codiciado jugador de su plantel, como Galarza o Cristaldo. Al respecto, Sampaoli señaló: “En el caso de Talleres, he dejado que el club maneje el tema del mercado, porque en otros lugares me generó bastante incomodidad con los dirigentes el hecho de tener posturas diferentes”. El comentario refiere a sus experiencias en Santos (2019), Olympique de Marsella (2021), Sevilla (2022), Flamengo (2023) y Atlético Mineiro (2025), donde los desajustes entre los reclamos propios y las promesas ajenas, y las consecuentes polémicas, terminaron precipitando los finales de sus ciclos. “Yo entreno y me manejo con los jugadores que están. Y si viene alguno que ayude a mejorar, bienvenido sea”, enfatizó el DT de Talleres. En los mercados de pases, se sabe, Fassi también acostumbra a jugar siempre al límite.