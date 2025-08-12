Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

Stefano Di Carlo, secretario general de River Plate, lanzó esta tarde su candidatura a Presidente en un acto al que asistieron las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo para las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Lo acompañarán en la fórmula, como sus vicepresidentes, Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty.

En el Parque Yrigoyen del partido de San Martín y ante más de mil militantes de diferentes agrupaciones del club, Beto Alonso, ícono de la historia riverplatense, que ya había participado del acto de cierre de campaña de Rodolfo D’Onofrio en 2013, presentó al candidato a quién calificó como “un hombre de la casa”.

Di Carlo, que tuvo un rol fundamental durante las tres gestiones de este oficialismo, cuenta para su candidatura con el apoyo de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito.