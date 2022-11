Una periodista polaca cuenta cómo se vive previa del partido contra Argentina en Polonia

Este miércoles a las 16 horas, la selección argentina se juega la clasificación frente a Polonia. En las calles de Buenos Aires se respira el clima mundialista, más aún después de la victoria ante México el sábado pasado, pero ¿cómo se vive en Varsovia la chance histórica que tiene el seleccionado polaco de superar la fase de grupos después de 36 años?

PERFIL se puso en contacto con Hania Woysław, periodista polaca que vive en la capital del país y cuenta todos los detalles sobre cómo transitan las horas previas al partido contra la albiceleste.

"En la calle no se siente el Mundial. Quizás un poco mañana, si Polonia llega a ganar la gente va a salir a dar vueltas por la calle, pero tampoco estoy muy segura porque el partido va a terminar a las 10 de la noche. Aparte estamos en otoño, en noviembre, que es el mes que tiene el día más corto del año", comienza relatando la comunicadora, advirtiendo el impacto de la estación del año en el hemisferio norte.

Robert Lewandowski, el delantero estrella de Polonia

En ese sentido, también explica cómo repercute la guerra entre Rusia y Ucrania en Polonia: "El Gobierno ponía pantallas gigantes en los puntos más neurálgicos de la ciudad, pero este año, no solo por el hecho de que es en otoño y tenemos temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero, sino por un tema de ahorro energético, consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, con faltas en calefacción y una inflación bastante galopante para el polaco. La más alta en los últimos 30 años. La gente prefiere reunirse con su grupo de amigos en su casa".

"No hay una atmósfera de Mundial, cada uno lo vive adentro de su casa. En lo que sí hay mucha expectativa es en lo que puede pasar en el partido de mañana".

Argentina versus Polonia, lo más importante

Woysław asegura que "cada cinco minutos hay una noticia tanto del plantel argentino como del plantel polaco". "Cuanto más cerca del partido estamos, más se habla. El partido de mañana es más importante que la guerra en Ucrania, que fue la nota más importante durante tiempo", agrega.

Asimismo, habla sobre la rivalidad entre Lionel Messi y Robert Lewandowski. La "pica" (fogoneada por el periodismo deportivo y no tanto así por los protagonistas) surgió cuando "la Pulga" dijo en su discurso, tras haber ganado el Balón de Oro el año pasado, que el polaco merecía el premio. El delantero europeo respondió: "Me hubiera gustado que Messi sea sincero. Por supuesto que respeto mucho a Messi por cómo juega y todo lo que ha conseguido, pero me sentí muy triste por esa premiación".

Para terminar con la polémica, Leo sentenció: "No me interesa lo que dijo. Cada uno dice lo que quiere y, obviamente, que él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente, no comparto lo que dijo, pero tampoco le doy mayor importancia. Ya está, para mí quedó ahí. Que diga lo que quiera porque a mí no me interesa".

"Hay mucha expectativa por lo que va a ser el enfrentamiento entre Lewandowski y Messi, que son en este momento los mejores jugadores que hay en el grupo. También se dice mucho que no es Polonia versus Argentina, sino que es Messi versus Lewandowski", revela.

La confesión del entrenador de Polonia: "Desde chico soy hincha de Argentina"

Por otra parte, los polacos no se creen candidatos a ganar el partido porque saben que se enfrentan a un rival complicado como lo es la selección dirigida por Lionel Scaloni. "Es la primera vez en 36 años que Polonia puede pasar de la fase de grupos. Acá decimos que Polonia siempre tiene tres partidos: el primero; el segundo, que es a morir o ganar, y el partido por el honor, que es el partido de despedida, que ya sabemos habiendo jugado el segundo partido que no pasamos. Es muy importante para los polacos, pero también somos muy conscientes contra quién vamos a jugar y por eso estamos bajando esta ansiedad. Todos dicen: 'si, perdieron el primer partido, pero siguen siendo Argentina, uno de los candidatos para ganar este campeonato'".

Hania Woysław, quien vivió por 30 años en Argentina y regresó a su país natal en 2006, confiesa que va a hinchar por Argentina. "Por más polaca que soy, mañana voy a hinchar por Argentina. Este año ha sido muy difícil y me merezco una alegría como que Argentina salga campeona del mundo, que lo estoy esperando desde los años 80, como todos", concluye.

JP / MCP