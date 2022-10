Guerra en Ucrania: un mapa ruso confirma su retirada de Jersón

Un mapa del Ministerio de Defensa ruso del martes pasado mostró que la retirada de Jersón (sur de Ucrania) es un hecho. Fue durante una reunión de "informe sobre el progreso de la operación especial", seguido de una lista de estadísticas sobre aviones derribados y depósitos de municiones destruidos. Pero esta vez el mapa presentado mostraba importantes retrocesos sobre el terreno.

El fin de semana pasado, cuando el ejército ucraniano reconquistó Lyman, se hizo el silencio en la televisión estatal rusa, pero el martes, en un popular programa de Rossiya 1, un presentador le preguntó a un jefe militar separatista de Lugansk: "¿Por qué avanzamos metro a metro cuando ellos avanzan pueblo a pueblo?”.

En las redes sociales el tema es más candente, los corresponsales militares de los medios de comunicación pro-Kremlin se expresan en sus canales de Telegram y ochocientos mil abonados para esta famosísima figura de la pequeña pantalla leyeron el martes: "Situación difícil en el Norte, crítica en el Sur".

"Algunos me acusan de llevar a la gente a la depresión con lo que escribo. Al parecer, la gente necesita oír algo positivo. Pero no es el momento de hacerlo. No habrá buenas noticias en el futuro próximo. Ni del frente de Jersón, ni del frente de Lugansk”, escribió para más de 600.000 seguidores el corresponsal militar del muy legítimo Komsomolskaya Pravda."No nos quedan fuerzas suficientes para mantener todos estos territorios. ¿Por qué no? Porque no tenemos suficientes hombres”, afirmó.

Mientras tanto, este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov aseguró que "los territorios cedidos serán recuperados" y que las regiones anexionadas por Moscú "serán rusas para siempre y no serán devueltas".

Ataques de drones kamikazes

Una persona resultó herida en ataques con drones kamikaze iraníes contra la ciudad ucraniana de Bila Tserkva, unos 100 km al sur de Kiev, según informó el miércoles el gobernador regional, en el primer ataque de este tipo en la zona.

"Por la noche, el enemigo efectuó ataques con drones kamikaze tipo Shahed-136 contra Bila Tserkva", provocando incendios, señaló en Telegram el gobernador Oleksiy Kuleba. Además, precisó que hubo "seis golpes y explosiones" en la localidad, cuya población antes de la guerra era de unas 200.000 personas. "Una persona resultó herida. Varias infraestructuras quedaron dañadas", agregó.

El Comando Operacional Sur de Ucrania dijo en Telegram que derribó seis drones del mismo tipo durante la noche, sin precisar su ubicación exacta.

The work of kamikaze drones in Bila Tserkva last night. Russia is looking for weaknesses in Ukraine's air defense. pic.twitter.com/Mg2vaqtG9o — Pegida Canada (@PegidaCanada) October 5, 2022

Estos ataques fueron reportados por Ucrania en septiembre cuando sufrieron los primeros ataques rusos utilizando drones iraníes, principalmente en el sur del país como en la estratégica ciudad de Odesa, sobre el mar Negro.

Según la prensa, Irán entregó centenares de drones a Rusia pese a las advertencias de Washington, aliado de Kiev.

Ante esto, Ucrania anunció que reduciría "significativamente" la presencia diplomática iraní en represalia por el suministro de drones de Teherán a Moscú, a lo que Irán dijo que la decisión "se basó en información infundada, divulgada por la propaganda de la prensa extranjera" contra Teherán.