Vaccari, rojo de bronca: se enojó con el árbitro, con periodistas y pidió “ganar como sea” contra la U de Chile

Independiente atraviesa un presente crítico y la tensión se trasladó también a la sala de prensa. Tras la derrota 2-1 frente a Vélez en Liniers, Julio Vaccari no ocultó su fastidio: cuestionó con dureza el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se cruzó con periodistas que pusieron en duda su continuidad y, con ironía, aseguró que el miércoles ante Universidad de Chile habrá que “ganar de cualquier manera”.

La conferencia comenzó con un tenso ida y vuelta. Consultado sobre si se jugaba su futuro en el partido de Copa Sudamericana, Vaccari interpeló directamente a un cronista: “¿Vos considerás que me tengo que ir? Entonces vos pensás que me tengo que ir, porque en el fútbol mandan los resultados. Perfecto, son opiniones”. Minutos después, reforzó su idea con una declaración que generó ruido: “El miércoles hay que ganar. No importa cómo. Hacer un gol con la mano, hacer trampa, como sea. Porque lo único que manda son los resultados”.

La bronca con Rey Hilfer

El entrenador también descargó su enojo contra el juez del encuentro por el tercer penal cobrado a favor de Vélez, que derivó en el gol de Braian Romero: “Mi bronca es que el penal que nos cobran, a Ávalos se lo hacen quince veces por partido. Ya deberíamos tener quince penales a favor y nunca nos los dieron. El partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”. Para Vaccari, el fallo fue determinante: “Fue injusto el resultado. Los jugadores hicieron un esfuerzo bárbaro y no se vio reflejado”.

Su continuidad y respaldo al plantel

Pese a la racha negativa —siete partidos sin triunfos en el Clausura y eliminación en Copa Argentina— Vaccari descartó dar un paso al costado: “Tengo contrato hasta diciembre y me voy a quedar. Tengo ganas, tengo fuerzas y ya hemos salido de situaciones peores”. En paralelo, defendió a los refuerzos cuestionados: “Estos chicos necesitan tiempo de adaptación, pero van a dar que hablar. Confío a muerte en ellos”.

Lo que viene para el Rojo

Independiente deberá revertir el miércoles el 0-1 sufrido en la ida frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Para Vaccari, ese partido es una bisagra: “Este equipo puede lograr lo que se proponga. Hoy dieron una muestra enorme de carácter y corazón. No tengo dudas de que vamos a salir adelante”.

El Rojo está último en la Zona B del Clausura y fuera de los puestos de copas internacionales en la tabla anual. La presión crece, y el propio DT sabe que el duelo en Avellaneda será determinante para su futuro inmediato.

DCQ