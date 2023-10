Paradoja de la hoja de pasto

En enero de 1997, quien escribe viajaba por la frontera entre Bolivia y Perú, bordeando el Lago Titicaca. Por esos tiempos, no había redes sociales ni wi-fi. Los teléfonos celulares eran algo relativamente exclusivo y el correo electrónico daba sus primeros pasos como medio de comunicación utilizado masivamente.

Una hermosa chica que también buscaba ir desde la Copacabana boliviana hacia Puno, en Perú, capturó mi atención. Tanto lo hizo que terminó siendo el gran amor de mi vida, compañera de innumerables aventuras, madre de mi hijo y de mi hija y la persona que me banca todos los días.

Cuestión que, al poco tiempo de conocerla, ya de vuelta en Buenos Aires, la ciudad en que ambos casualmente residíamos, esa chica que conocí por azar en la frontera me cuenta, así sin más, que descubrió que tiempo atrás yo había tenido su número de teléfono en mis manos. Que una amiga de un amigo me lo había pasado para que la llame –metodología usual de la época– y que mi timidez, o vaya a saber qué otra cuestión, me había frenado de hacerlo en su momento. Y resulta que el azar decidió darnos una segunda oportunidad. Asombrados por la coincidencia, asumimos que semejante evento tenía que ser una señal. “Está escrito en las estrellas”, dijo mi tía.

¿Será que fue una señal? ¿Habrá algo así como los destinos que están escritos en las estrellas? Veamos.

El 18 de agosto de 1913, en una de las ruletas del casino de Monte Carlo, salió el color negro 26 veces seguidas. Eventos como ese no pueden dejar de llamar nuestra atención y hacer que intentemos buscar una explicación para semejante acontecimiento. Ante este tipo de situaciones suelen esgrimirse todo tipo de teorías, desde las más conspirativas hasta las basadas en supersticiones, creencias religiosas y señales divinas o de otro tipo.

El 26 de abril de 2017, Trevor Bauer, jugador del equipo de baseball Cleaveland Indians, tuvo un registro de 6-0 contra los Houston Astros. Luego del encuentro, los periodistas se abalanzaron para preguntarle por la causa de tan notable rendimiento. “Random variation” (“variación aleatoria”) fue su respuesta. Y concluyó su frase, respecto de semejante racha, con un “ya se va a acabar”. Pocas veces escuchamos a los protagonistas de este tipo de proezas dar esta clase de explicaciones, aunque parece bastante acertada.

Cuando un experimento aleatorio se repite muchas veces, necesariamente ocurren cosas extrañas. Suena a contradictorio, si son extrañas, ¿cómo es que estamos tan seguros de que van a pasar? , pero no lo es.

Hay unos cinco mil casinos alrededor del mundo, con diferentes características, cantidad de mesas de ruleta, horas de apertura diarias, etc. Como estamos interesados en el orden de magnitud de la cantidad de lanzamientos de ruleta que se han hecho hasta ahora, vamos a hacer algunas estimaciones y tomar algunos promedios. Asumamos que hay, en promedio, tres ruletas por casino y que en cada ruleta se hacen cien lanzamientos diarios. Eso nos da unos 1.500.000 lanzamientos diarios de ruleta. Tomemos un período de unos cincuenta años. La cantidad total de casinos en el mundo fue variando a lo largo del tiempo. No siempre hubo los cinco mil que tenemos ahora. Así que vamos a considerar solo medio siglo y no uno o dos. Il Ridotto, un pequeño casino en Venecia, posiblemente el primero en la historia, abrió sus puertas en 1638 y el juego de la ruleta data del siglo XVIII. Cincuenta años parece bastante conservador. Eso nos da una cantidad de 27.375.000.000 lanzamientos de ruleta. En esa cantidad de lanzamientos de ruleta, no solo es esperable obtener 26 negros seguidos en algún momento, sino que es esperable obtener incluso una racha de 33 negros seguidos. Y la probabilidad de que no ocurra una racha de 26 negros seguidos en semejante cantidad de lanzamientos es menor a 0,0000002.

En otras palabras, no es sorprendente que un día, en algún casino, en algún lugar del mundo haya habido una racha de 26 negros seguidos. Lo que sería sorprendente es que eso no hubiera ocurrido nunca.

Diaconis y Mosteller escribieron un artículo, en 1989, sobre métodos para estudiar coincidencias. La mayor parte de las coincidencias con que solemos toparnos en nuestras vidas se explican de manera similar a la que se explica la increíble racha de 26 negros seguidos.

Diaconis también gusta de usar el término paradoja de la hoja de pasto para un fenómeno vinculado a éste, pero levemente distinto. Si apoyamos nuestra mano en el pasto, con seguridad tocaremos alguna hoja en particular. Si nos hubiéramos preguntado por la probabilidad de tocar exactamente esa hoja antes de apoyar nuestra mano, hubiéramos llegado a la conclusión de que esa probabilidad es bajísima. Sin embargo, ahí estamos nosotros tocando esa hoja que tan baja probabilidad tenía de ser tocada.

*Autor de Abrazar el azar, editorial Eudeba. (Fragmento).