Greenpeace celebró el fallo de la Corte Suprema que obliga al cierre y remediación de la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua

La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas petroleras, a implementar un plan de cese y recomposición del daño ambiental provocado por la actividad petrolera realizada en el Parque Nacional Calilegua y en un pozo continuo. La organización Greenpeace celebró esta medida, que venía pidiendo desde hace más de una década.

“Se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales: es absurdo, ilegal y peligroso que haya petroleras operando dentro de un Parque Nacional, esperamos que se remedien los graves pasivos ambientales”, declaró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Y agregó: “El Parque Nacional Calilegua protege uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina, como lo es la Selva de Yungas, concentra la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Este fallo de la Corte Suprema nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras y remediados los daños ocasionados”.

Parque Nacional Calilegua

Qué dice el fallo de la Corte Suprema sobre la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua

En su dictamen, el máximo tribunal ordenó “a la Provincia de Jujuy, a las sociedades Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal (J.H. S.A.U.) a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030”.

La Corte Suprema también condenó “al Estado Nacional a responder solidariamente en la efectiva implementación y ejecución del plan”, y decidió que “la Administración de Parques Nacionales deberá supervisar la implementación y ejecución”.

Las actividades de las petroleras en el Parque Nacional

En diciembre de 2015 la legislatura jujeña había anulado las concesiones hidrocarburíferas concedidas dentro del área protegida, como respuesta al pedido de guardaparques, organizaciones sociales, comunidades indígenas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, y una campaña de Greenpeace para impedir que se instalen nuevos pozos y lograr que se saquen a las petroleras del Parque Nacional. La organización ecológica realizó varias protestas y recibió el apoyo de más de 270.000 argentinos.

Sin embargo, en la resolución 576 del año 2018, la Administración de Parques Nacionales junto con el gobierno de Jujuy suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito hasta que se hiciera su remediación ambiental, lo que beneficio a las petroleras. En 2019, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo a la Corte Suprema solicitando que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de esta medida. La acción buscaba impedir la desafectación arbitraria de 1000 hectáreas del área protegida.

Protesta de Greenpeace pidiendo que sacarán las petroleras del Parque Nacional Calilegua

La importancia del Parque Nacional Calilegua

Creado en 1979, en este parque de 76.306 hectáreas hay 123 especies de árboles, 103 especies de helechos y licofitas, 120 de mamíferos y 24 de anfibios; además existen enredaderas, arbustos, orquídeas, bromelias y distintas formas de insectos e invertebrados.

Muchas de las especies que viven allí se encuentran en peligro de extinción, como el yaguareté, la taruca y el águila poma. Otras son rarezas como el surucuá aurora y la rana marsupial. También tienen su hogar ahí monos, ardillas rojas, lobitos de río, corzuelas, zorros de monte, tucanes, pecaríes y el coendú.

HM/DCQ