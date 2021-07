“La generación despierta”: un libro sobre la lucha juvenil ambiental

Bruno Rodríguez y Eyal Weintraub eran compañeros de escuela. Se cruzaban por los pasillos de la ORT en Belgrano. Pero jamás pensaron que años después -tampoco tantos- sus caminos iban a seguir cruzándolos: en la militancia socioambiental. Casi sin pensarlo, todo comenzó luego de conocer los discursos de Greta Thumberg y dijeron: “hagamos algo”. Esa pulsión de acción, los llevó a crear uno de los movimientos nacionales juveniles más influyentes de los últimos tiempos: ¨Jóvenes por el clima” . Ahora Bruno estudia Ciencias Políticas y Eyal, relaciones internacionales. Y a su lista de acciones compartidas se suma haber publicado un libro: “La generación despierta”. Ambos hablaron en exclusiva con PERFIL y contaron qué hay detrás de una generación que se comprometió más que otras con el bien del planeta, levantaron el ambientalismo como bandera y tiraron los prejuicios de que la juventud está para mucho más.

¿Cómo surge la idea del libro?

Bruno Rodríguez: El libro surgió a partir de una conversación que tuve con la editora de la compañía de Penguin Randome House, Daniela Portas, que me conoció por haber participado de la edición de charlas TED Rio de la Plata, 2019. Conversamos acerca del incipiente movimiento juvenil que se había gestado a partir de Jóvenes por el Clima y bueno me ofreció finalmente escribir un libro y obviamente que en la primera persona que pensé para poder redactarlo conjuntamente fue Eyal.

Eyal Weintraub: En un principio, me acuerdo que a Bruno le habían ofrecido algo más como viste "50 tips para ser sustentable", algo como mucho más orientado hacia las acciones individuales, mismo apuntado mucho a un público como más infantil, y después medio como que con Bruno teníamos la idea de hacer algo un poco más complejo. La idea fue mutando a ser un libro más para la juventud.

¿Se puede pensar como una especie de ABC del ambientalismo?

EW: Si, un libro apuntado hacia la juventud, pero digamos que lo puede leer alguien de cualquier edad y apreciarlo. La puerta de entrada para aquellas personas que todavía no están tan involucradas en la militancia socio-ambiental. Pero a la vez que le interese a alguien que ya está inmerso en tema. La idea es lograr como ese equilibrio entre que lo pueda entender cualquiera y con profundidad en los conceptos para que sea interesante el aporte, y no una sobre simplificación de los hechos que no le sirva a nadie.

BR: Si yo, creo que en definitiva este libro constituye una radiografía tanto de la situación crítica en materia socio ambiental que atraviesa, no solamente la Argentina sino en el mundo entero, pero también es de alguna manera un aporte resolutivo en tanto y en cuanto nos ofrece algunas puntas de lanza para transitar posibles soluciones al cambio climático.

¿A veces ustedes se replantean, como generación despierta, qué les pasó a las generaciones que los precedieron a ustedes que no accionaron con tanta fuerza contra el calentamiento global?

BR: Yo creo que existe un fuerte componente generacional en la construcción de los movimientos que están empezando a colocar a la cuestión social, a la perspectiva de la promoción y la defensa de los derechos humanos en relación con el cambio climático, pero en definitiva porque existe un aporte previo, que se basa en la historia, en la experiencia de la organización de quienes por primera vez sentaron los cimientos de la resistencia ambiental. yo creo que esta generación está parada sobre los hombros de aquellos lideres, aquellas referentas que aportaron muchísimo a la ecología política latinoamericana. Es decir, al pensamiento latinoamericano en materia ecológica, pero también notar, que es que nuestra generación y la generaciones más jóvenes que nosotros incluso que están incrementando niveles exponenciales en nivel de la conciencia frente a las cuestiones ambientales y profundizando cada vez mas. Por ejemplo, hace poco tiempo era difícil hablar sobre la cuestión de la declaración ambiental desde una perspectiva interseccional, que se relacione con distintas problemáticas sociales. Cada vez mas incluso pibes y pibas mas jóvenes que nosotros generan un aporte superlativo respecto al que nosotros estamos haciendo y por lo tanto, me parece que en definitiva las acciones que nosotros llevamos adelante, en el presente, van a configurar la memoria del futuro.

¿Ustedes son de sentarse y reflexionar sobre todo lo que lograron en estos dos años y medio de lucha?

EW: Claro, y ahora estamos en un momento donde estamos hasta casi saturados y nos pasa todo el tiempo que se nos acercan proyectos de ley a nivel nacional, municipal de la Ciudad. Afortunadamente, el ambiente está constantemente en la discusión de la agenda pública, sea la ley de educación ambiental, ley de humedales, ley de fuegos que se sancionó el año pasado, la ley Yolanda. También vemos que se incrementó el ritmo, la velocidad , las discusiones socio ambientales y eso fue positivo, pero hay un problema que en gran parte sigue. Por ejemplo, la ley de educación ambiental, es excelente, es necesaria y es un gran avance, pero es de vuelta esto de depositar la esperanza en las generaciones futuras, porque digo necesitamos la ley de educación ambiental, está más que claro porque si no vamos a seguir repitiendo los errores a lo largo del tiempo. Pero mientras tanto tenemos nueve años para reducir en un 45 % las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y aunque es cierto que Argentina el aporte es relativamente menos, en un 0,7%, pero que bueno, si lo mirás en realidad por nuestra cantidad de población, nuestra emisión per cápita es bastante alta.

Si claro, hay un cuestión sistémica de contaminación. Ustedes lo dicen en el libro: el 71% de los gases de efecto invernadero son responsabilidad de 100 empresas...

EW: Es que vemos que hay cuestiones sistémicas, hay cuestiones más estructurales que tenemos que tratar, como por ejemplo las problemáticas de acceso a la tierra, las problemáticas de falta de urbanización en las villas urbanas, digo, eso es una problemática ambiental también ¿no? Eso es parte del ambientalismo que queremos construir cuando hablamos de que el ambientalismo que nosotros militamos es un ambientalismo popular, muy alejado de un enfoque meramente en las acciones individuales y lo que tiene que hacer cada une , que eso es una parte sin lugar a dudas, por ejemplo, si hablamos de la problemática de gestión de residuos es imposible solucionarlas sin un aporte directo de la ciudadanía. Pero a la vez tenemos que siempre recordar la problemática estructural que requiere la militancia socio ambiental.

BR: Yo también tengo algo para agregar en cuanto al balance, es que por un lado, es verdad que en el reflejo del tratamiento de las cuestiones parlamentarias, hay un avance significativo por parte de las agendas reivindicativas de ambientalismo. Por otro lado, me parece que se sigue reproduciendo una lógica desde la dirigencia política vinculada al saludo a la bandera, como lo titula Maristella Svampa, el saludo a la bandera a las reivindicaciones, a las causas del movimiento ambiental por parte de las dirigencias. En definitiva, es importante recordar que justamente nuestras referencias políticas tienen que ser en espejo, tienen que justamente reflejarse en las bases sociales, y en ese sentido nos queda mucho por avanzar.