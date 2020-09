Personalidades de la cultura piden al gobierno medidas ante la crisis ambiental

"Ecocidio: No hay cultura sin mundo" se titula el documento que ya tiene más de dos mil firmas. La iniciativa comenzó a fines de agosto, cuando un grupo de escritoras se reunieron para visibilizar “el pedido de justicia climática ante el colapso climático y las propuestas agroindustriales”.

Los mayores reclamos que nombran en la carta son "no a la quema de humedales, no a las mega granjas industriales de cerdos, no a la megaminería, no a la agricultura industrial, no a los agrotóxicos, no a los combustibles fósiles, no a la desforestación, no a la explotación animal".

Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf, Claudia Piñeiro, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Enzo Maqueira, Hinde Pomeraniec, Dolores Reyes, Mariana Enríquez, Julián López, Samanta Schweblin, María Moreno y Mempo Giardinelli son algunas de las firmas del documento.

Los desafíos ambientales del tercer milenio, con Maristella Svampa

"Ante el colapso climático ambiental y las propuestas agroindustriales las escritoras abajo firmantes nos preguntamos ¿qué es la cultura? Ese conjunto de saberes que viene del pasado y va hacia el futuro resultó en prácticas despiadadas y el trato de la vida total como mercancía. Hemos explotado los cuerpos en todas sus formas, en crímenes sexuales, crímenes ecológicos y crímenes políticos", aclaran en el escueto documento.

"La naturaleza violada parece el permiso para todas las violaciones reiteradas. Los cuerpos entretejen vínculos de poder y quienes disponen de los cuerpos y los territorios para su explotación nos encaminan a un futuro opaco en donde la imaginación de lxs niñxs se suspende. Las perturbaciones ecológicas no solo traen enfermedades, exacerban las desigualdades".

Con #BastaDeFalsasSoluciones hacen referencia al tema del acuerdo entre Argentina y China por la producción de cerdos, cuyas negociaciones fueron aplazadas hasta noviembre próximo.