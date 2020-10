Una ONG internacional propone quitar "las pandemias del menú"

Agustina Grasso

Bajo el lema #QuitemosLasPandemiasDelMenú, Million Dollar Vegan pone en el centro de discusión la relación que existen entre las pandemias y la alimentación que llevamos. “Matar animales nos está matando. En los últimos cien años, las pandemias de gripe se han propagado por todo el mundo, matando a 100 millones de personas y devastando incontables vidas”, afirman desde la ONG internacional.

En una charla exclusiva con PERFIL, Jacqueline Guzmán, gerenta de campañas de Million Dollar Vegan en Argentina, desde donde están promoviendo #QuitemosLasPandemiasDelMenú desde inicios de la pandemia, afirmó: “trabajamos en el país desde hace dos años. Este año en el contexto de pandemia nos interesa seguir educando sobre los problemas de la industria ganadera, el sufrimiento animal , la salud de personas y los efectos en el medioambiente”.

Un desafío de 31 días. Muchos médicos y nutricionistas afirman que las personas necesitan 21 días para generar un nuevo hábito. Pero desde Million Dollar Vegan desafían a las personas a sostener 31 días de alimentación vegana “para sentirse - y estar - más saludables y fuertes”.

Además, la activista agregó: “Es importante derribar el mito de la cuestión elitista. Hay alimentos y recetas que no son accesibles y el movimiento vegano tiene responsabilidad. Hay sectores que no tienen elección cuando los derechos básicos no están garantizados”.

Un bien a la salud desde la niñez. “Esta clase de alimentación mejora el sistema inmunológico, incorporando alimentos de origen vegetal, legumbres y semillas que fortalecen el sistema inmunológico. Uno de los mitos más comunes a la alimentación vegetal apuntan a las infancias. Nacer veganos. Trabajamos con una nutricionista sobre la adecuada dieta en cualquier etapa de vida, incluida la suplementación de vitamina B12”, detalló Guzmán.

Una choripaneada vegana. La organización nacida en Estados Unidos organizó en el Día de Amazonas una choripaneada vegana en el Barrio Mugica y Villa Cildañez. “Trabajamos con sectores vulnerables y planteamos una transición hacia el veganismo, sobre cómo tener un acceso a la alimentación de plantas de manera económica”, detalle Jacqueline.

Por su parte, aclaran que según Food and Agriculture Organization of the United States, la industria ganadera es la principal causante de la deforestación. Esto conduce al desplazamiento de la vida silvestre y nos expone a los patógenos que estos animales incuban. Desde la organización alertan que “necesitamos cambiar porque nuestro trato desconsiderado hacia los animales pone nuestras vidas y las de quienes amamos en un gran peligro. Para prevenir otra pandemia, debemos cambiar nuestra relación con los animales, y eso comienza por quitarlos de nuestro plato”.

Million Dollar Vegan es una organización internacional sin fines de lucro que busca crear conciencia sobre cómo la cría y el consumo de animales afectan el medioambiente y la salud humana. Conocida mundialmente por haber desafiado al Papa y al Presidente de los Estados Unidos a volverse veganos durante un mes a cambio de la donación de 1 millón de dólares, estas acciones tienen como objetivo promover una alimentación libre de animales con el fin de mejorar la salud de la población, y su consecuente impacto positivo en la economía de los países, gracias a la reducción del gasto público para combatir enfermedades prevenibles, protección medioambiental y animal.