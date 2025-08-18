El dólar blue hoy lunes 18 de agosto de 2025, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue

El dólar paralelo cerró con un valor en el mercado de $1315,00 para la compra y $1335,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), lunes 18 de agosto cerró en $1275,00 para la compra y $1315,00 para la venta.

El Gobierno oficializó la reorganización del Ministerio de Economía

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra en $1294,80 para la compra, $1296,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) opera en las pizarras a $1296,70 para la compra y $1297,30 para la venta.

¿A cuánto cerró el dólar blue hoy lunes 18 de agosto?

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1313,15 para la compra, y en $1315,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1.716,00.

Los consumos en moneda extranjera pueden ser por utilización de productos digitales, plataformas de streaming o compras en el exterior.

Luis Caputo busca absorber la masa de pesos de los bancos con una nueva licitación de emergencia

A cuánto cotiza el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este lunes 18 de agosto en el mercado formal en para la compra $1475,00 y $1550,00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue

En el mercado informal, el euro blue hoy cerró en la jornada de este lunes a $1.524,62 para la compra y $1526,04 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

A cuanto cotiza el real oficial y el real blue

El real oficial, la moneda de Brasil, este 18 de agosto cerró en el mercado formal a $240,00 para la compra y $250,00 para la venta, según la pizarra del BNA.

Por su parte, el real blue hoy cerró en el mercado paralelo a $239,86 para la compra, y $240,09 para la venta.

Qué acciones se dispararon en Wall Street gracias a Warren Buffett

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este lunes 18 de agosto dicho índice ubicó al riesgo país en 722 puntos básicos.