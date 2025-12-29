El dólar blue hoy lunes 29 diciembre de 2025, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue

El dólar blue o paralelo cerró con un valor en el mercado de $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), lunes 29 de diciembre cerró en $1. 430.00 para la compra y $1.480,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra en $1.485,70 para la compra, $1.487,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.528,10 para la compra y $1.528,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1.523,71 para la compra, y en $1.544,07 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 29 de diciembre

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1.924,00

Los consumos en moneda extranjera pueden ser por utilización de productos digitales, plataformas de streaming o compras en el exterior.

A cuánto cotiza el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este lunes 29 de diciembre en el mercado formal en para la compra $1.655,00 y $1.755,00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue

En el mercado informal, el euro blue hoy opera esta jornada en $1.864,75 para la compra y $1.832,75 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este lunes 29 de diciembre dicho índice ubicó al riesgo país en 573 puntos básicos.