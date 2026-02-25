A cuánto cerró el dólar Blue hoy, miércoles 25 de febrero

El dólar blue hoy o paralelo cerró a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 25 de febrero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 25 de febrero cerró $1.360,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, miércoles 25 de febrero

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 25 de febrero

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.419,20 para la compra y $1.420.70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.464,30 para la compra y $1.462,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.454,80 para la compra y $1.454,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 25 de febrero a $1.833 como referencia de dólar tarjeta/Riesgo País.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 541 puntos básicos, este miércoles 25 de febrero.