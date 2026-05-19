Dólar blue hoy: cerró al alza este martes 19 de mayo con una suba de $15

A cuánto cerró el dólar blue hoy, hoy martes 19 de mayo

El dólar blue hoy cerró este martes 19 de mayo a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy martes 19 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 19 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Hidrovía: dos empresas presentaron ofertas económicas iguales en la licitación

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 19 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 19 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.431,60 para la compra y $1.433 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes19 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 19 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 19 de mayo a $1.490,20 para la compra y $1.491 para la venta.

El Banco Central ratificó la compra agresiva de reservas y le envió una señal al FMI en la previa del giro de USD 1000 millones

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 19 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 19 de mayo en $1.487 para la compra y $1.487,10 para la venta.

Se reglamentó el RIMI: quiénes pueden acceder a beneficios impositivos para inversiones de hasta US$ 9 millones

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 543 puntos básicos este martes 19 de mayo.