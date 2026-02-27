A cuánto cerró el euro blue hoy, 27 de febrero

El euro blue hoy, viernes 27 de febrero de 2026, cerró a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

¿A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 27 de febrero?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 27 de febrero cerró a a $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.203,99 para la compra y $1.598,94 para la venta este, viernes 27 de febrero como referencia de gastos con tarjeta.

EEUU intervino en la causa YPF y pidió que no se declare en desacato a la Argentina

A cuánto cerró el euro blue hoy, viernes 27 de febrero

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este viernes 27 de febrero

Este viernes 27 de febrero, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.650 comprador y $1.710 vendedor.

Banco Patagonia: $1.614,17 comprador y $1.706,44 vendedor.

Banco Supervielle: $1.622 comprador y $1.719 vendedor.

La Unión Europea anunció la aplicación provisional del acuerdo comercial con el Mercosur

¿A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 27 de febrero?

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 27 de febrero cerró en el mercado paralelo a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

Contrarreloj, la Cancillería busca a evitar que la Argentina pierda exportaciones por U$S 400 millones en biocombustibles

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.