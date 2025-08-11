A cuánto cerró el real blue hoy, lunes 11 de agosto de 2025

El real blue hoy lunes 11 de agosto del 2025 en el mercado informal cerró en $243,42 para la compra y $243,83 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 11 de agosto, cerró en $243,00 para la compra y a $253,00 para la venta.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $331,50.

El "real" es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

¿A cuánto cerró el real este lunes 11 de agosto?

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy 11 de agosto cerró a $1.315,00 para la compra y $1.335,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial hoy 11 de agosto cerró a $1.285,00 para la compra y $1.335,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy cerró este lunes 11 de agosto a $1.548,11 y $1.549,40 para la compra y venta respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1505,00 y $1.580,00 para la compra y venta respectivamente.