lunes 11 de agosto de 2025
A cuánto cerró el real blue hoy, lunes 11 de agosto de 2025

Conocé como cerró en el mercado la divisa brasileña hoy, 11 de agosto de 2025.

real Brasil
Real Brasil | Pixabay

El real blue hoy lunes 11 de agosto del 2025 en el mercado informal cerró en $243,42 para la compra y $243,83 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 11 de agosto, cerró en $243,00 para la compra y a $253,00 para la venta.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $331,50.

El "real" es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

Real Brasil
¿A cuánto cerró el real este lunes 11 de agosto?

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy 11 de agosto cerró a $1.315,00 para la compra y $1.335,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial hoy 11 de agosto cerró a $1.285,00 para la compra y $1.335,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy cerró este lunes 11 de agosto a $1.548,11 y $1.549,40 para la compra y venta respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1505,00 y $1.580,00 para la compra y venta respectivamente.

