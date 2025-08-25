A cuánto cerró el real blue hoy lunes 25 de agosto

El real blue hoy lunes 25 de agosto del 2025 en el mercado informal cerró en $239,64 para la compra y $239,87 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 25 de agosto, cerró en $250,00 para la compra y a $260,00 para la venta.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $338,00.

El "real" es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

¿A cuánto cerró el real este lunes 25 de agosto?

A cuánto cerró el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy 25 de agosto cerró a $1.325,00 para la compra y $1.345,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial hoy 25 de agosto cerró a $1.320,00 para la compra y $1.360,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy cerró este lunes 25 de agosto a $1.512,04 y $1.513,46 para la compra y venta respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1505,00 y $1.580,00 para la compra y venta respectivamente.