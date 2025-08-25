El Grupo Newsan acaba de anunciar la compra del 50% del paquete accionario de Cdixmex, una empresa líder en el desarrollo, producción, importación y comercialización de fragancias y productos de belleza en la Argentina. La decisión se enmarca en la estrategia de crecimiento de la compañía dentro del negocio de consumo masivo que inició en 2024 cuando adquirió Procter and Gamble Argentina.

Según señalaron desde la firma, la operación, "marca un nuevo hito" y los ayuda a "expandir su unidad de consumo masivo".

La firma tiene puestas grandes expectativas con ese sector del consumo masivo. En efecto, en mayo pasado, tras completarse la adquisición de las operaciones en Argentina de P&G, el Grupo Newsan se planteó como objetivo generar US$ 1.000 millones por año durante tres años. Para lograrlo, la compañía está llevando adelante un plan de reconversión estructurado en tres fases, con foco en la continuidad operativa, la expansión de categorías y el reposicionamiento comercial.

Vale señalar que Newsan es uno de los grupos económicos más dinámicos del país con operaciones diversificadas en tecnología, alimentos, energía y una creciente unidad de consumo masivo.

En cuanto a Cdimex, desde Newsan revalorizan sus 15 años de trayectoria y la forma en que se ha posicionado en el mercado semiselectivo de fragancias, maquillaje, cuidado de la piel y accesorios de belleza, representando y produciendo marcas nacionales tales como Cher, Bensimon, Sarkany, Tucci y Fascino y asimismo internacionales como Lattafa, Armaf, Elizabeth Arden, Rasasi, Afnan y Al Wataniah, entre otras. "Actualmente es líder del segmento, con 6 de las 10 marcas más vendidas -según Circana- y una destacada presencia en farmacias, perfumerías, y canales digitales", explicaron en el comunicado oficial de la adquisición.

En cuanto a lo que comprende la operación, la firma adquirente señala que "incluye todas las actividades de producción, importación y distribución de perfumes masivos y semiselectivos, así como las licencias y desarrollos en categorías como maquillajes y accesorios, cuidado de la piel, baño y cuidado corporal y solares".

Vale señalar que la compañía seguirá operando de forma independiente, pero con una dirección conjunta, donde Newsan aportará toda su experiencia como uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina y la familia Cortassa sumará todo su conocimiento y expertise en el negocio de fragancias y beauty.

"Creemos en construir valor de forma conjunta, organizada y sinergizada. Esta alianza representa una enorme oportunidad para seguir fortaleciendo la posición de Newsan en consumo masivo y a su vez ampliar nuestra

presencia en el universo de la belleza y el cuidado personal, apalancados en talento argentino y marcas con identidad local e internacional"; señaló Luis Galli, CEO y presidente del Grupo.

“Esta asociación con uno de los grupos empresarios más importantes del país nos ayudará a acelerar nuestro proceso de expansión y el crecimiento y profesionalización de nuestra compañía”, sostuvo oportunamente Franco Cortassa.

Cuáles son los negocios del Grupo Newsan en la Argentina

Newsan fue fundado hace más de 34 años y figura entre los líderes en la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos de electrónica de consumo y electrodomésticos presente en millones de hogares a través de sus reconocidas marcas propias, como Atma, Noblex, Philco, Siam, Allure y Sansei; y de alianzas estratégicas con Motorola, LG, Hisense, Bosch, Revlon, Infinix, Oppo, Marshall, Lifan y Shark Ninja, entre otras; y ofrece soluciones de movilidad urbana a través de una amplia gama de productos como bicicletas, monopatines eléctricos y motos eléctricas y de combustión.

A través de Newsan Food, su unidad de negocios de exportación de alimentos abastece al mercado mundial con alimentos argentinos, llegando con sus productos a más de 70 países, lo que le ha permitido ser reconocido como uno de los principales exportadores de pesca del país.

Recientemente ha ingresado al sector de Consumo Masivo comercializando 9 categorías de productos de la más alta calidad, con marcas líderes de desempeño superior como Gillette, Pampers, Always, Downy, Head & Shoulders, Vick, Cebion, Old Spice, Secret, Oral B, Herbal Essences y Pantene.

A partir de marzo de 2025 se introdujo también en el mercado energético, a través de la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica.

Cuenta con más de 9.000 empleados en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución.

Algunos datos sobre Cdimex

Es una empresa del segmento de las fragancias que desarrolla industria argentina, además de ser importadora y exportadora destacada como la usina de innovación del Grupo Cortassa.

Se la reconoce por su crecimiento y participación en el mercado en el último año basado en su fuerza comercial. Cuenta con un equipo de sell-out en puntos de venta y con una red de distribución de alcance nacional a través de 2 centros logísticos estratégicos, ubicados en Rafaela (Santa Fe) y Buenos Aires.

Crea líneas de belleza para marcas como Cher, Sarkany, Tucci, Bensimon y Oreiro Love entre otras; al tiempo que suma novedades que marcan tendencias a nivel internacional, incluyendo marcas árabes como Lataffa, Armaf, Al Watanhia, Rasasi y proyecta escalar el negocio a nivel global.

El Grupo Cortassa es una organización familiar con origen en Rafaela, Santa Fe, con 70 años de trayectoria especializados en el negocio de belleza y perfumería, cuenta con un equipo de más de 700 colaboradores en el país. Las unidades de negocio que integran al grupo son Cortassa Distribución con más de 1500 clientes mayoristas en todo el país, Parfumerie retailer con 30 locales en 15 provincias de argentina y está dentro de los líderes del mercado digital.

