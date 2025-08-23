El análisis en 'QR!': los tres datos económicos de la semana que impactan en consumo, créditos y empleo público

La convulsionada semana política tuvo también su correlato económico en el que algunos elementos se destacan por sobre el resto. En el programa “QR!”, el periodista Hernán Letcher presentó tres datos que cifran tendencias preocupantes para la marcha de la economía argentina.

El primero tiene que ver con las implicancias económicas en términos de consumo que supone el sostenimiento parlamentario del veto a los aumentos jubilatorios que logró el oficialismo en el Congreso de la Nación. Según el economista, en su conjunto, los jubilados dejarán de percibir $ 486 mil millones por mes, monto que anualizado representa casi 6,5 billones de pesos. La merma que no llegará al bolsillo de los jubilados golpea directamente al consumo en comercios de barrio.

El segundo dato consiste en la creciente mora crediticia experimentada en el sector privado y las familias. Según un informe publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de créditos impagos o demorados en su cancelación por parte de familias y empresas se duplicó en seis meses: pasó del 2,66% al 5,16% en las familias, y del 0,77% al 1,09% en las empresas. Letcher destacó que la tendencia al alza también se constata en la duplicación de la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, un indicador adicional de tensión financiera que no debe pasarse por alto, aunque no está fuera de control, según subrayó.

El tercer elemento apunta a una reciente resolución del oficialismo sobre empleados del INTA y de distintos entes públicos. Por más que la fusión del organismo con el INTI fue rechazada en el parlamento con 60 votos en contra y apenas 10 a favor, el gobierno, de todos modos, despidió a 367 trabajadores solo media hora después de la votación, generando un fuerte impacto entre los empleados afectados y provocando cuestionamientos sobre la gestión y el disciplinamiento en la administración pública. La maniobra fue denunciada en el acto en medio del recinto el pasado jueves por Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO.

Los tres indicadores apuntados evidencian cómo las decisiones políticas y económicas afectan directamente la salud de la economía cotidiana de los argentinos tanto a nivel individual como social, según se analizó en el programa.

BR / FPT