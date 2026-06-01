A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 1 de junio de 2026



El dólar blue hoy cotiza este 1 de junio a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 28 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 1 de junio



Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 1 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta.

Clarín le vendió TyC Sports al Grupo Werthein, logró meter el Mundial en Flow y le tuerce la mano a Tapia

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 1 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 1 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.435,30 para la compra y $1.436,70 para la venta.

Ley de Equidad Jubilatoria: nuevo fallo declara inconstitucional quita del 8% a haberes jubilatorios

A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 29 de mayo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 1 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 1 de junio



El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 1 de junio a $1.485,80 para la compra y $1.486,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta



El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 1 de junio a $1.872 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto



A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 1 de junio en $1.482 para la compra y $1.482,48 para la venta.

Combustibles: las ventas volvieron a caer en abril y sólo crecieron las variedades premium

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 500 puntos básicos este lunes 1 de junio.