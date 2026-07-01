El dólar blue hoy cotiza este miércoles 1 de julio a un valor en el mercado de $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

ANSES oficializó el aumento de julio: cuánto cobrarán los jubilados y cuál será el nuevo haber mínimo

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 1 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 1 de julio el dólar oficial cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 1 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1519.

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 1 de julio de 2026

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 1 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 1 de julio a $1563,50.

Un gremio cerró paritaria récord y llevará el salario inicial a casi $2,6 millones en julio 2026

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 1 de julio, a $1950 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 1 de julio en $1559,25 para la compra y $1561,49 para la venta.

El estreno de Adrián Ravier como vocero: las claves del mensaje económico con el que el Gobierno busca mostrar un cambio de ciclo