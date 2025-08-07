El mercado ya le puso un número al valor en que creen estará el dólar a fin de este 2025 y lo situaron levemente por encima del techo de la banda de flotación que, hoy por hoy, está por los $1400.

En efecto, en las últimas horas el Banco Central de la República Argentina dio a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente, con las previsiones de las variables fundamentales de la coyuntura.

En este caso, la autoridad monetaria publica los resultados del relevamiento realizado entre el 29 y el 31 de julio de 2025, contemplando a 41 participantes, entre 31 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 10 entidades financieras de Argentina. Esto significa que la medición fue realizada justo el día en que el dólar oficial escalaba hacia su punto más alto, los $1385,56.

En esa coyuntura, las proyecciones de los analistas situaron para diciembre de 2025 al tipo de cambio nominal en $1.405/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 37,6%; es decir casi un 8% por encima del REM previo.

De agosto a diciembre de 2025, cuál será el valor del dólar para el mercado

Ahora bien, las principales consultoras económicas del país que releva el central también mostraron sus previsiones sobre el valor del tipo de cambio en los próximos meses.

La mediana de las respuestas ubicó el tipo de cambio oficial en $1315 para agosto, $1340 para septiembre, $1361 para octubre, $1393 para noviembre y $1405 para diciembre del año en curso.

En tanto, para el arranque del 2026 situaron el dólar oficial en $1420 y proyectaron para los siguientes 12 meses el tipo de cambio en $1522.

Sobre las tasas de interés y el relevamiento del BCRA

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para agosto de 34,85% TNA, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,9%.

Hacia fin de año, según las proyecciones privadas, la tasa se iría moderando. De esta forma estimaron que, para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 29,5% nominal anual (TEM de 2,5%).

Entre otros datos, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.315 por dólar para el promedio de agosto de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto es $1.304/USD.

Vale señalar que la Tasa de Interés Mayorista (TAMAR) es una nueva tasa de referencia para el mercado mayorista de depósitos en pesos en Argentina, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas de interés de depósitos a plazo fijo de más de mil millones de pesos, con vencimiento entre 30 y 35 días.

Dicha tasa TAMAR se publica diariamente con un día hábil de retraso, y se incluye en la sección "Principales Variables" del sitio web del BCRA.

