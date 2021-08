A un año de firmarse el canje de deuda, el riesgo país complica el financiamento

Tras un año en el cual se firmó el acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda privada, iniciativa exitosa que más del 93% de adhesión, la realidad muestra que la Argentina continúa manteniendo fuertes desequilibrios y la tasa de riesgo país nunca pudo estar por debajo de los 1.000 puntos básicos y para colmo, en estos últimos meses ha trepado a un nivel de 1.500 a 1.600 puntos, lo cual complica todo el financiamiento de la actividad privada.

Precisamente, hace casi ya un año, el 31 de agosto de 2020, el Ejecutivo anunció los resultados de la oferta de canje de bonos regidos bajo ley extranjera, que cerró aquel 28 de agosto: se reestructuró el 99,01% del total de los bonos elegibles, como resultado de haber obtenido una adhesión al canje del 93,55%.

Fueron, en definitiva, ocho meses de intensas gestiones que llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, con su equipo y que implicó cinco postergaciones del cierre del canje para finalmente llegar al objetivo de un notable grado de adhesión, con la premisa que a partir de ese momento se empezaría a recuperar la confianza paulatinamente y Argentina retornaría al mercado de crédito voluntario.

Un año después no sólo que se cumplieron esos objetivos, sino que además y pandemia de por medio, los números macroeconómicos del país empeoraron, especialmente en cuanto a la situación cambiaria, el balance fiscal, la emisión monetaria y un panorama inflacionario que se agravó notablemente.

Vuelve a crecer el gasto y presiona más sobre la emisión monetaria y la deuda

Este último aspecto es el punto coincidente entre diversos economistas, quienes resaltan que las reestructuraciones de deuda sirven para ganar tiempo mientras los países realizan determinados movimientos y medidas con el fin de corregir desequilibrios.

La realidad demuestra que la Argentina tiene al día de hoy una prima de riesgo de 1.570 puntos básicos, mientras que Ecuador que también cerró un acuerdo de su deuda prácticamente en paralelo con nuestro país posee una tasa diferencial de 800 puntos básicos.

Basta con mirar a los países limítrofes para espantarse del panorama local: la prima de riesgo de Brasil en este momento es de 318 puntos básicos, la de Uruguay 137 y la de Chile está por debajo de 100 puntos básicos.

Qué piensan los analistas

“El punto principal de toda reestructuración es generar confianza y eso es precisamente lo que no ha logrado Argentina. Si se genera confianza se desvanece el riesgo de una cesación de pagos”, recalcó el economista David Miazzo.

El economista jefe de FADA recalcó que “con este nivel de tasas de riesgo no hay manera de lograr un financiamiento adecuado en nuestro país, no hay manera de bajar las tasas de interés y por lo tanto no existe posibilidad de lograr un crecimiento sostenido, más allá de un rebote dentro de la pandemia”, expresó.

“Si como venimos viendo, se profundizan los desequilibrios, entonces no hay manera de crecer y por eso la tasa de riesgo sigue siendo tan elevada, a pesar de haberse reestructurado la deuda privada”, recalcó.

Miazzo se mostró muy crítico con lo ocurrido con la economía en los últimos tiempos, al considerar que “si se hubiera acordado con el FMI, si hubieran corregido los desequilibrios en materia fiscal, monetaria y cambiaria, seguramente la situación sería totalmente distinta, pero resultó todo distinto”.

Para el especialista y analista de mercado Christian Buteler “el grado de adhesión alcanzado por el canje fue sumamente exitoso y algo importante es que al que no ingresó en esa operación, se le pagó, pero después no se hicieron las correcciones necesarias”.

“Entonces, ahora estamos en un nivel que oscila entre 1.500 y 1.600 puntos básicos, lo que marca que estamos fuera de todo mercado de deuda voluntaria. Por lo tanto, al final el resultado del canje, viéndolo a un año transcurrido, es malo porque no le permitió al país acceder a un mejor financiamiento”.

El especialista consideró que “lo que tiene Argentina desde hace muchos años es una crisis de confianza, ya que las reestructuraciones de deuda lo que buscan es que ese pueda retomar la confianza y eso por ahora está muy lejos de poder conseguirse”.

“El problema es que se nivel de prima de riesgo es un freno muy importante para las inversiones, para el financiamiento no sólo del Estado sino para el sector privado. Y sin financiamiento, con condiciones más favorables, no hay manera de poder tener un verdadero crecimiento económico”, concluyó el especialista.

LR CP