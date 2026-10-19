La actividad metalúrgica cayó 3,3% internaual en septiembre y acumula una baja de 5,3% en todo 2026

La actividad metalúrgica registró en septiembre una caída interanual del 3,3% y una suba del 2,5% frente a agosto de este año, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Esta mejora intermensual alivió el acumulado anual que aún se mantiene en números rojos, ya que el sector sumó, en lo que va del 2026, una contracción del 5,3%.

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Pero el dato que más preocupa no es sólo la caída de la actividad. El informe muestra que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,2%, registrando una baja de 4,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. “Este nivel configura el registro más bajo para un septiembre en la serie disponible desde 2016”, destacaron en el informe de ADIMRA.

El retroceso atraviesa prácticamente a todo el entramado metalúrgico, con tres rubros que cayeron por debajo del promedio general. El mapa sectorial siguió directamente en rojo al comparar con el séptimo mes del 2025:

- Fundición se desplomó 8,8%,

- Carrocería y Remolques se desplomó 7,6%.

- Bienes de Capital cayó 4,4%,

- Equipamiento Médico cedió 3,3%,

- Maquinaria agrícola bajó 2,5%,

- Equipo y Aparatos Eléctrico recortó 2,3%

- Autopartes mermó 1,9%.

- Otros Productos de Metal cayó 1,3%.

La capacidad instalada de la industria se mantiene por debajo del 60% y plantea interrogantes sobre la actividad

Fábricas con menos producción, menos demanda y más capacidad ociosa

El informe de ADIMRA menciona que “La producción metalúrgica registró caídas interanuales en todas las cadenas de destino”: Consumo Final (-6,2%) y Alimentos y bebidas (-5,2%), cuyos proveedores describieron un bajo nivel de compras de los hogares y una menor demanda de equipos para ampliaciones o renovaciones industriales.

Construcción (-4,5), Automotriz (-3,9%) y Agroindustria (-3,1%) también se contrajeron, aunque algunas empresas encontraron oportunidades comerciales que no alcanzaron para revertir los resultados negativos de esas cadenas.

La caída se extendió a los proveedores de Petróleo y gas, con -3,3%, y Energía eléctrica, con -3,0%, mientras que Minería mostró la baja más acotada, de -1,9%. Entre los proveedores de petróleo y gas se reiteraron las referencias a falta de contratos y proyectos, así como a compras de equipos y componentes en el exterior.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”.

En esa línea, Del Re sostuvo que “Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo”.

“Tenemos empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas de valor. El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país”, agregó el presidente de ADIMRA.

El 45,2% de las empresas no espera cambios durante los próximos tres meses. Si bien esta proporción disminuyó ligeramente respecto de agosto, sigue siendo la respuesta más frecuente y adquirió mayor peso en una perspectiva más amplia: su participación promedio en enero–septiembre de 2026 superó la de igual período de 2025, detallaron en el relevamiento.

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El golpe se siente en todo el país y Buenos Aires lidera las caídas

La contracción también tiene un fuerte correlato territorial. La caída también abarcó a las cinco provincias principales, con diferencias en la magnitud de los retrocesos y en el desempeño de sus rubros.

- Entre Ríos (-3,7%): presentó la mayor caída interanual promedio. Las empresas consultadas señalaron retrocesos de actividad y reducción de ventas, mientras que sus perspectivas combinan la continuidad de los niveles actuales con expectativas de una mejora muy leve. Estas respuestas todavía no ofrecen elementos suficientes para anticipar una recuperación más extendida.

- Córdoba (-4,6): la heterogeneidad se observó dentro de maquinaria agrícola y autopartes, donde los aumentos asociados a pedidos externos que describieron algunas empresas coexistieron con caídas en otras firmas.

- Buenos Aires (-3,7%): la falta de proyectos y contratos señalada por fabricantes de bienes de capital se suma a la demanda insuficiente y la competencia importada que mencionaron empresas de equipos eléctricos y otros productos de metal. Dentro de ese escenario, los casos de mejor desempeño se vincularon con el desarrollo de productos y la ampliación de canales comerciales.

- Santa Fe (-2,3%): las dificultades de bienes de capital y proveedores agroindustriales coexistieron con mejoras en algunas empresas de maquinaria agrícola, autopartes y servicios industriales. Entre las dificultades mencionadas aparecen la menor demanda de equipos para proyectos de inversión y la pérdida de pedidos.

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- Mendoza (-1,1%): mostró la caída promedio más acotada, las respuestas de las empresas consultadas reflejaron diferencias de desempeño tanto en bienes de capital como en otros productos de metal, con el caso de una firma que vinculó su mejora con la diversificación técnica.

Por último, en el informe de ADIMRA se vuelve a poner el foco sobre una tensión cada vez más visible con respecto al mercado laboral: el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -1,9%, mientras que en la comparación intermensual no mostró cambios.

GZ / lr