Ahora, una familia solo puede vivir siete días con dos salarios mínimos

Para esta misma fecha de 2025, PERFIL publicó una nota sobre la cantidad de días que una familia de cuatro integrantes podía vivir con dos salarios mínimos. En ese momento eran apenas ocho. Pero la pérdida de la capacidad de compra y la falta de actualización de este ingreso sigue profundizándose. Ahora, dos de estos sueldos serían suficientes para solventar los gastos de siete días. Otra vez, el número surge de la comparación de lo que el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) estimó como lo que requiere una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir sus gastos básicos diarios ($ 93.978) y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de febrero: $ 346.800.

Este centro calculó que, en diciembre, una familia tipo necesitó $ 2.819.354 para cubrir su canasta total: $ 762.416 para productos de consumo masivo (comestibles envasados, carnes, productos de limpieza, frutas, verduras y bebidas) y $ 2.056.938 para servicios básicos del hogar (alquileres e impuestos, servicios de vivienda, servicios personales y transporte). De un año al otro se advierte en estas estimaciones el peso que gana como porcentaje del total el rubro de servicios: mientras que en el mismo mes de 2024 los servicios representaban el 70%, en 2025 ese porcentaje escaló a casi el 73%. En 2023, ese número era del 66,1%.

De los $ 93.978 (promedio) que necesita una familia por día para cubrir sus necesidades básicas $ 25.413 están destinados a productos de consumo masivo y $ 68.564 a contratar servicios básicos para el hogar.

De acuerdo con los datos del Indec, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes es de $ 1.360.299, un monto que casi cuadruplica el salario mínimo vigente hoy en Argentina. En definitiva, y según estos números, un salario mínimo alcanza para cubrir el 55,5% de la canasta de productos básicos y el 25,5% de los gastos totales de una familia, sin considerar un alquiler. Para el mismo período de 2024 estos números ascendían al 65,08% y al 28,5%, respectivamente.

Para el alquiler, el último reporte de Cedyac calculó un monto de $ 853.856 mensuales: un aumento del 46,4% en relación con 2024 ($ 583.057) y del 256% con respecto a 2023 ($ 239.745). La encuesta nacional inquilina que realizó la asociación Inquilinos Agrupados en 2025 reveló que, ante la desregulación del mercado, el 65% de los inquilinos enfrentó aumentos cada tres o cuatro meses y que el 25% destina entre el 60% y el 100% de su sueldo al alquiler, mientras que el 17% destina el 50%; y el 22%, el 40%. Solamente el 10% paga en alquiler menos del 20% de su ingreso. Lo cierto es que dos salarios mínimos no llegan a cubrir, siquiera, lo que estimó Cesyac para solventar el alquiler.

En diciembre de 2025, y tras un nuevo fracaso en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (del que participan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y los gobiernos provinciales), el Gobierno fijó el monto de los incrementos escalonados del salario mínimo para los diez meses siguientes: entre enero y febrero este incremento representa apenas $ 5.800. Para marzo el SMVM será de $ 352.400; en abril, de $ 357.800. En agosto de este año alcanzará los $ 376.600. En total, entre enero y ese mes, subirán $ 29.800.

El SMVM sirve de referencia para definir no solamente el monto mínimo de ingresos que debe recibir un trabajador, sino también jubilaciones, asignaciones, prestaciones por desempleo y cuotas alimentarias.