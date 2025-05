Ahorros en el colchón: cuatro provincias firmarán convenio

El convenio de intercambio de información entre la Nación y las provincias que lanzó el ARCA tendrá nuevos adherentes entre los gobernadores a partir de la próxima semana. Tras las firmas de Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), aparecerán las rúbricas de Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) este lunes.

La información fue confirmada a PERFIL por los entornos de los mandatarios. Los dirigentes que representan al PRO pasarán por Balcarce 50 este lunes e imitarán a Jalil, quien el jueves a las 17 se reunió en el despacho del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con Luis “Toto” Caputo y el titular del ARCA, Juan José Pazo, para avanzar en el entendimiento con el Gobierno nacional.

El oficialismo tiene expectativas muy altas en torno al pacto: cree que a lo largo de la semana continuarán las adhesiones, sobre todo de aquellos mandatarios que mejor sintonía han demostrado con la gestión libertaria. Vale destacar que en caso de no adherir al entendimiento, las provincias no tendrán acceso a información fiscal de sus habitantes. Una acción que para la Casa Rosada es “totalmente legal” y no tendrá consecuencias en este plan que fue denominado Reparación histórica de los Ahorros de los Argentinos.

Con este pacto, tal como resaltaron fuentes oficiales, la administración Javier Milei busca garantizar la implementación plena del nuevo régimen simplificado de ganancias, sistema que preserva la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos.

Como se mencionó, aquellas provincias que no adhieran al régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas. Así como la relativa a los consumos que se deben por encima de los umbrales fijados por el ARCA, que son 50 millones de pesos.

A propósito de la negativa al convenio, los distritos gobernados por el Partido Justicialista, como Buenos Aires y Tierra del Fuego, ya expresaron que no piensan acercarse a Balcarce 50 a ofrecer consentimiento. Lo que generó el cuestionamiento de Pazo.

De hecho, el titular del ARCA tildó de “concepción soviética” la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de no adherir al plan. “No me genera nada nuevo, ellos fueron los que nos llevaron a este régimen de exceso de información, regulación, sobredimensionamiento del Estado”, completó.

“En la exAFIP nombraron seis mil personas y lo único que lograron fue que suba la informalidad, que baje la formalidad y que tengamos diez bases monetarias fuera del colchón”, agregó Pazo, apuntando directamente contra la gestión anterior.

Además, advirtió que las jurisdicciones que no se sumen al nuevo esquema fiscal perderán el acceso a datos clave sobre la actividad económica de sus contribuyentes: “¿Qué vamos a hacer frente a esa situación para proteger la información de los consumos personales, como también del incremento patrimonial de los ciudadanos, en todas las jurisdicciones?, se preguntó.

PBA pidió debatir en el Congreso

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, expresó que “si se pretende avanzar en este tipo de medidas, debe darse una discusión democrática en el Congreso y consensuarse con las provincias”. “Se trata de facultades delegadas en el régimen de coparticipación federal”, explicó.

“Impuestos como Ganancias e IVA son recaudados por la AFIP, pero pertenecen a todas las jurisdicciones. Por eso, cualquier modificación requiere del aval legislativo y el acuerdo de las provincias. No puede implementarse vía decretos ni resoluciones administrativas”, enfatizó el titular del ente de recaudación bonaerense.