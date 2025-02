ALERTA ESTAFAS: Anses nunca solicitará tus datos personales, claves o información bancaria

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia para proteger a sus beneficiarios de intentos de estafa telefónica y virtual, el organismo previsional recordó a los jubilados y pensionados que nunca se comunica para pedir datos sensibles, y que cualquier solicitud de este tipo es un intento de fraude.

Además, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, advierte que no se comunica en ningún caso en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto para solicitar datos personales, claves o información bancaria, ya que son confidenciales y no deben divulgarse. Asimismo, todas las consultas y los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios.

ANSES¿Cómo prevenir estafas telefónicas y virtuales?

Ignorar toda publicación fuera del sitio oficial, www.anses.gob.ar, que remita a formularios sospechosos.

Desestimar todo correos electrónico o mensaje de texto de origen dudoso.

Realizar la denuncia correspondiente, que será recibida por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, la que se ocupará de llevar a cabo las acciones necesarias para evitar estos casos.

Canales habilitados para hacer una denuncia

Por internet, ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Por escrito mediante correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, CABA.

Personalmente en cualquier oficina de ANSES o en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.

Los únicos canales de atención oficiales son el número de teléfono gratuito 130, mi ANSES (web y app) y la Atención Virtual, ya que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea. Los dos últimos operan en un entorno seguro al que solo se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

