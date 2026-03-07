Argentina, entre los países más vulnerables a un shock

Documentos de seis entidades de Wall Street (Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo y Bank of America) coincidieron en varios puntos que harían de la Argentina una de las economías más vulnerables del mundo ante un shock externo.

En un contexto de suba internacional de los precios del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente, estuvieron de acuerdo en lo que –consideran– podrían ser las principales debilidades. Entre los puntos que señalan están un tipo de cambio apreciado; la baja cantidad de reservas y la dependencia del financiamiento externo; el crecimiento y caída desigual en los sectores económicos; y la dificultad para seguir bajando la inflación.

“Prevemos que la crisis del petróleo podría desanclar drásticamente las expectativas de inflación interna en los mercados emergentes”, señaló un informe del Citi. “Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, indicaron desde la entidad.

Wells Fargo, por su parte, considera a la Argentina y a Turquía como los países emergentes más vulnerables frente a esta situación mundial. Esto, debido al perfil deudor de la economía argentina y a su dependencia del financiamiento externo, y al nivel de reservas; cuestiones que podrían derivar en una crisis de balanza de pagos, ajustes cambiarios más intensos o tensiones en los mercados de deuda.

En el mismo sentido, desde Morgan Stanley consideraron que la economía argentina aún depende de la reconstrucción de reservas y de la normalización del mercado cambiario para reducir su vulnerabilidad externa. Sobre el nivel de reservas líquidas del Banco Central el JP Morgan estimó que son de US$ 18.500 millones, pero que las reservas netas siguen siendo negativas por US$ 2.400 millones.

A favor de la economía local remarcaron factores como la desaceleración de la inflación, el posible ingreso de divisas por exportaciones energéticas, perspectivas de crecimiento para sectores como la minería y la disciplina fiscal.