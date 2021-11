Argüello estima que el acuerdo con el FMI podría estar cerrado "antes de marzo"

El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, consideró este martes que el acuerdo con el FMI podría estar cerrado "antes de marzo" de 2022. El diplomático enfatizó en que están trabajando conversaciones en dos vías: con el Tesoro de Estados Unidos y con el resto de los países que conforman la mesa de negociación de la entidad internacional.

Explicó que una vez acordado con el 90% de los bonistas privados, comenzaron con el Fondo Monetario Internacional. “A diferencia de lo anterior, en este caso resulta ineludible la participación del Tesoro porque justamente es el jugador principal. Entonces, necesitamos avanzar en conversaciones con Estados Unidos. Ellos tienen 17 puntos del capital del banco por lo que su injerencia es determinante”, indicó en diálogo con Radio Futuröck.

Reunión del Gobierno Nacional con el FMI.

A su vez, Argüello manifestó que la postura de la Argentina es la de lograr "un acuerdo sustentable con el FMI". "Queremos crecer y pagar, pero en ese orden sí o sí. ", y a la vez cuestionó el préstamo que el Fondo Monetario otorgó al Gobierno anterior.

Argentina pagó US$390 millones al FMI por los intereses del acuerdo de 2018

"Todos sabemos que hubo una decisión política detrás del otorgamiento de este crédito. No pedimos que nos perdonen ni un centavo, solo pedimos que se devuelva de forma sostenible en el tiempo", subrayó el funcionario, en declaraciones radiales. Además, señaló que el documento que se firmó durante el último fin de semana en la Cumbre del G20, que incluye una mención sobre los sobrecargos de la tasa de interés que cobra el FMI, "era uno de los objetivos" de la Argentina.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se quedó dos días más en Roma para continuar avanzando en las negociaciones con el FMI.

Con respecto a la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, tras un supuesto desplante del presidente Joe Biden a Alberto Fernández, negó que fuera así. Y agregó que “tienen muchos puntos en común que hablar” y que espera se paute una reunión en lo pronto.

El lunes último, el Gobierno pagó U$S 388 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los desembolsos trimestrales que el Estado pactó con ese organismo, por los intereses del programa firmado en 2018. Ese pago fue el penúltimo compromiso en lo que queda del año, ya que en diciembre la Argentina debería pagar casi U$S 1.900 millones más. En lo que va de 2021, el Gobierno ya efectuó pagos por unos U$S 2.470 millones a ese organismo multilateral: el más abultado se concretó el 22 de septiembre, por una suma de U$S 1.900 millones. Los desembolsos corresponden a los intereses del préstamo "stand-by" firmado en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri.

BF / LR