Basualdo vs. Guzmán: "Se va a imponer la autoridad del ministro de Economía", dijo el Chino Navarro

Para Fernando “Chino” Navarro, la renuncia de Federico Basualdo “se va a resolver razonablemente imponiéndose la autoridad del ministro de Economía”.

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales de la Jefatura de Gabinete reveló que se reunió con el presidente Alberto Fernández, pero aclaró que no hablaron del tema del despido del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, aún no concretado, ni de la posición en que quedaba el ministro de Economía Martín Guzmán.

“Pero, por sentido común, supongo que ya se determinó el aumento de tarifas, el ministro Guzmán tomó una decisión y tarde o temprano esa decisión se va a ejecutar. Por supuesto no ignoro que en las redes sociales, en los medios, van a sacar múltiples conclusiones. No deja de ser una anécdota que tiene cierta trascendencia pero que se va a resolver razonablemente imponiéndose la autoridad del ministro de Economía, Martín Guzmán”, dijo.

Y aclaró: “Por supuesto tendrá que resolverse rápidamente lo de Basualdo y la decisión de Guzmán para que no agite las aguas de los mercados, pero tampoco creamos que (los mercados) tienen una verdad absoluta porque nunca han acertado, salvo cuando tienen que contar la plata que se llevan de todos los trabajadores, de todas las pymes, de todos nosotros acá y en otras partes del mundo”, se quejó en el programa Dato sobre Dato de radio Milenium.

Pero advirtió que “los mercados son como unos dioses al que uno le implora soluciones y generalmente marcan tendencia y no siempre en beneficio de la verdad, sino de sus intereses. El otro día leía en Página 12 un racconto de todos los pronósticos que hicieron la mayoría de las consultoras económicas ligadas al mercado en los últimos años y no aciertan nunca. A un analista económico jamás le daría una tarjeta de prode porque no ganaríamos nunca”.

El pedido de vacunas

Sobre las 70.000 dosis de las vacunas que pidieron las organizaciones sociales, Navarro dijo que ya en el decreto de hace más de un año ya fueron considerados esenciales los trabajadores de los comedores escolares, comunitarios y los merenderos.

“Mayoritariamente son mujeres y hombres de organizaciones sociales, de parroquias católicas, de templos evangélicos y ONGs. Obviamente que quieren ser vacunados. Se articuló con Salud de hacer un relevamiento para precisar la cantidad, la situación de salud de esas personas que trabajan en los comedores, pero seguimos vacunando en el marco del plan sanitario nacional y provincial. No hay ningún reclamo. Escuché a algún periodista opositor decir que estábamos negociando que no se movilicen a cambio de vacunas. Es un disparate importante”, indicó.

Sin movilizaciones

El dirigente del Movimiento Evita, pidió además que las organizaciones sociales “por 21 días no nos movilicemos” para parar los contagios de covid-19.

Navarro pidió “respetuosamente” que “las organizaciones hagamos una tregua y que por 21 días no nos movilicemos aunque los reclamos sean legítimos porque estamos tratando de frenar la curva de contagios.”

“Reconocemos que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos y organizaciones sociales que reclamen porque en el marco de la pandemia, después del desastre que dejó (Mauricio) Macri y todo agravado, la economía está muy golpeada. Hay un sector que crece y un sector que no crece”, dijo en el programa Dato sobre Dato de radio Milenium.

“Lo que se está planteando en seguridad por un lado es respetar el derecho a movilizarse porque así lo establece la Constitución. Tenemos una clara vocación de no reprimir y, si hay una movilización, tratar de consensuar en el sentido racional y pacíficamente, pero tampoco vamos a permitir que se haga un desfile de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general”, agregó.