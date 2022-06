Bill Gates y un príncipe árabe convertirán un palacio romano en un lujoso hotel 6 estrellas

El empresario Bill Gates compra un palacio en el centro de la ciudad de Roma, Italia, con el objetivo de convertirlo en un hotel de lujo de seis estrellas, a través de Four Seasons Hotels and Resorts, del que es copropietario con el príncipe saudí Alwaleed bin Talal.

Four Seasons realizó un pago inicial de US$ 21 millones para el precio de compra de US$ 170 millones del extenso complejo del siglo XVII llamado Palazzo Marini, ubicado frente a la Piazza San Silvestro a pocos pasos de la Fontana de Trevi, informó el Daily Beast, citando documentos vistos en el Municipio de Roma.

A través de Cascade Investment LLC, Gates controla Four Seasons junto con una inversión minoritaria del príncipe Alwaleed bin Talal.

Alwaleed's Kingdom Holding Company ha invertido millones en empresas como Uber, Citigroup y Lyft. Además, es uno de los patrocinadores financieros externos de la compra pendiente de Elon Musk por Twitter.

La participación de Cascade en Four Seasons

Cascade y KHC se asociaron por primera vez para tomar Four Seasons 2007 y Cascade fue aumentando su participación en la empresa hasta el 71,25%, a través de la compra, por 2.210 millones de dólares, de la mitad de la participación anterior del 47,5% de KHC.

KHC quedó con una participación del 23,75 por ciento en Four Seasons, mientras el fundador de Four Seasons, Isadore Sharp, presidente de la compañía, conserva una participación del 5% en la cadena hotelera de lujo.

