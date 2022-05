Bill Gates cree que hay "un 50% de posibilidades" de que haya otra pandemia en los próximos 20 años

Bill Gates visitó España, donde se reunió con el presidente de ese país, Pedro Sánchez, por temas de salud pública, y allí habló sobre el futuro de la humanidad en relación a las pandemia mundiales. Al respecto, analizó que “hay un 50% de posibilidades de que tengamos una pandemia en los próximos 20 años”.

“Yo calculo que hay un 50% de posibilidades de que tengamos una pandemia de origen natural en los próximos 20 años, como consecuencia del cambio climático”, aseguró el cofundador de Microsoft, que desde su fundación invirtió millones para la investigación y el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19.

Esta próxima pandemia, sostuvo, “podría nacer de un virus que ya conocemos”, o bien podría ser una variedad de gripe, u “otro tipo de coronavirus”. Sin embargo, no descartó que podría tratarse de un futuro virus “fabricado por el hombre, por un bioterrorista que lo diseñe y lo haga circular intencionadamente”, dijo en diálogo con elDiario.es

Bill Gates insiste en que para prevenir futuras pandemias se necesita dinero

Gates consideró que “la población humana crece y estamos invadiendo cada vez más ecosistemas”, lo que trae consecuencias.

Consultado sobre las teorías conspirativas que hablan de su intención de utilizar las vacunas para insertar un microchip y rastrear a las personas, dijo que no se lo esperaba y que “en cierta forma me he acostumbrado ya”.

“Te tienes que reír y pensar, bueno, estoy gastando miles de millones de dólares en salvar vidas con vacunas. Pero la idea de que alguien le dé la vuelta a eso y diga que en realidad estoy ganando miles de millones y utilizando las vacunas para matar gente… pues, en fin, es una cosa muy triste”, explicó.

Y agregó: “Y la historia de que estoy tratando de meter un chip de seguimiento a la gente, como si yo tuviera algún interés en saber dónde están miles de millones de personas… ¿Qué se supone que voy a hacer con esos datos? No me interesa. Así que, bueno, me tengo que reír”.

Gates fue a España a reunirse con el presidente de ese país, Pedro Sánchez. Foto: AFP.

Viruela del mono: “No creo que sea la próxima gran pandemia”, dijo Gates

“Hay muy pocas posibilidades de que esto se convierta en algo mucho más extendido. Pero es fantástico que estemos alerta. Si no fuera por la pandemia del coronavirus, la viruela del mono no estaría ni en las noticias. Y eso es bueno”, sostuvo el creador de la Fundación Bill y Melinda Gates sobre la llamada viruela del mono.

Que esté relacionado con la viruela, consideró, “da un poco de miedo, pero no creo que esta sea la próxima gran pandemia”.

Por último, Gates habló sobre la reciente masacre de Texas, en la que un joven de 18 años disparó y mató a decenas de niños en una escuela primaria. Manifestó que Estados Unidos “es un mal ejemplo” de país al permitir “tanta tenencia de armas” y dijo estar a favor “de aumentar el control”. “Y me alegro de que otros países no tengan los niveles de circulación de armas que tenemos nosotros”, cerró.

ag / ds