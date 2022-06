Bill Gates dijo que las inversiones en criptomonedas y NFT se basan en "la teoría del más tonto"

Bill Gates criticó la inversión de capitales en criptomonedas y tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés).

El empresario y filántropo estadounidense aseguró que no invierte en criptodivisas y que no está de acuerdo con el anonimato de los criptoinversores que "es usado para evadir impuestos u otras reglas gubernamentales", en una entrevista brindada al sitio web especializado en tecnología TechCrunch.

"Estoy acostumbrado a las clases de activos como una granja en la que tienen producción, o como una empresa en la que fabrican productos", explicó el millonario. Según DW, en 2021, el magnate dijo que, por más que Elon Musk y Tesla invirtieran en bitcoin, los otros inversores no tienen por qué seguir el mismo ejemplo.

El fundador de Microsoft cuestionó al NFT Bored Apes (monos aburridos en castellano), populares imágenes de monos con más de 10.000 diseños y colores diferentes que causaron furor en el mundo digital. "Están 100% basadas en la teoría del más tonto, que alguien terminará pagando al final".

