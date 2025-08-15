Bitcoin imparable: hasta dónde puede seguir aumentando tras el máximo histórico de esta semana

El bitcoin volvió a protagonizar un hito histórico esta semana, al superar por primera vez la barrera de los US$ 124.000 dólares, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos.

Este jueves 14 de agosto, el criptoactivo marcó su nuevo récord de US$ 124.500 dólares antes de retroceder para ubicarse en US$ 117.000 durante este viernes 15 de agosto.

Más allá de este puntual paso atrás, la criptomoneda lleva varios meses en avance debido al clima legislativo favorable a las criptomonedas creado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "El mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales muy favorables", señaló Samer Hasn, analista de mercado de XS.com, ante AFP.

En el plano normativo, se cerraron todas las batallas legales importantes emprendidas por la autoridad reguladora estadounidense del sector.

Según Hasn, Trump también podría estar inclinado a acelerar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero nacional y a levantar restricciones adicionales, dada su creciente implicación y la de su familia en ese sector.

El futuro del Bitcoin y hasta dónde puede aumentar

Fabiano Días, Director de Negocios Internacionales de la plataforma Bitwage, comentó a PERFIL que “Bitcoin reafirma una vez más su naturaleza única como activo escaso, incensurable e inconfiscable. Siguiendo la tesis defendida por autores como Saifedean Ammous y Jeff Booth, Bitcoin nunca es ‘caro’: su valor no depende del precio del día, sino de sus propiedades inalterables y de su papel como forma de ahorro fuera del control central”.

“Para quienes adoptaron estrategias de acumulación periódica (DCA) o compraron antes de forma oportuna, este nuevo máximo histórico significa ver crecer una reserva de valor a la que pueden acceder en cualquier momento, con costos mínimos o nulos, algo sin precedentes en la historia financiera”, agregó Días.

Por su parte, Tania Lea, del área de Marketing en la empresa mexicana Kapitalex especializada en Bitcoin, señaló que el criptoactivo “ha sido, es y será la mejor inversión a largo plazo, incluso más que el oro, acciones y bienes raíces”.

Con respecto a los valores que puede alcanzar el bitcoin, “a corto plazo todas las opiniones valen y la mía es que iniciará 2026 por encima de US$ 200.000”. Sin embargo, aclaró que también “puede también bajar sin ningún problema a US$ 70.000 como llegar a US$ 300.000, la volatilidad es innata al bitcoin”.

LM