El auge de Bitcoin como reserva de valor: “Está pasando a ser ya tesorería de grandes corporaciones”

En función de analizar el nuevo pico que alcanzó el Bitcoin en el mercado cripto, el posicionamiento como activo clave en carteras de inversión, reservas corporativas y hasta fondos de pensión, este medio se contactó con el especialista en criptomonedas, Néstor Kreimer.

Néstor Kreimer señaló que, “el Bitcoin se iba a imponer ya como una referencia que empieza a estar en carteras que antes no existían”. Sobre la misma línea, ejemplificó: “Si yo te decía hace un par de años que los gobiernos iban a incorporar al Bitcoin como parte de sus reservas estratégicas, vos me hubieses dicho que yo estoy loco”.

La evolución del Bitcoin en las grandes corporaciones

Luego, aseguró que hoy “está pasando a ser ya tesorería de grandes corporaciones, tesorería de gobiernos”, y destacó un hito: “Los fondos de pensión de los Estados Unidos pueden incorporar a Bitcoin como destino de inversión”.

Refiriéndose a los cambios de percepción, Kreimer dijo: “Fijate el rebote técnico de esos loquitos que creen en una moneda que no tiene nada detrás, que se transforma en referente mundial para la reserva de valor”. Sobre su proyección, admitió: “No tengo la menor idea, pero no hay duda que la tendencia va hacia arriba”.

También consideró que la experiencia de crisis recurrentes dio ventaja: “Nos estuvimos entrenando todos los años de crisis para que nos agarre bien elongados toda esta disrupción de los paradigmas de cómo se mueve el sistema financiero”.

La inclusión de las criptomonedas

Por otro lado, el especialista en criptomonedas resaltó que las criptomonedas ofrecen inclusión: “Aparece una democrática manera de acceder a sistemas, no hay calificaciones de tu persona de acuerdo a tu condición social, étnica o lo que fuera, ya te hace ciudadano financiero del mundo”.

A su vez, proyectó que pronto será posible “hacerlo en la decisión del límite de tu casa y arbitrar” sin necesidad de acudir a un banco físico. Citó el ejemplo de El Salvador, donde “se dio la normativa para crear el primer banco que va a operar exclusivamente en Bitcoin”.