Los 3 grandes grupos de acreedores ratificaron su apoyo a la oferta

Tras el anuncio por parte del Gobierno del acuerdo de deuda externa nacional, que deberá seguir con los pasos legales de presentación de la nueva oferta, los tres grandes grupos de acreedores que representan el 40% de la deuda le dieron el visto bueno oficial. "Todos los bonistas deberían apoyar el acuerdo", señalaron.

"Estamos complacidos de haber alcanzado un principio de acuerdo con la Argentina para la propuesta que proveerá al país con el alivio económico necesario y un sendero sustentable frente a las necesidades generadas por el Covid-19", sostiene el comunicado emitido por los bonistas del Grupo Ad Hoc (liderado por BlackRock e integrado también por Fidelity y Ashmore, entre otros), el Grupo de bonistas que había entrado a los canjes anteriores y los miembros restantes del Comité de Acreedores de Argentina.

Alberto Fernández: "Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde"

El acuerdo, sostienen generará "un renovado acceso al mercado internacional de capitales para los emisores argentinos para ayudar a asegurar inversión futura y de largo plazo en el país", en referencia no sólo al regreso del país a los mercados a nivel nacional sino también de las provincias y empresas, que esperaban la definición sobre la renegociación de deuda externa.

Estos tres grupos, que se cartelizaron en un gran comité, representan cerca del 40% de la deuda y podían frenar la operación de canje. Ahora, con una propuesta que cierra en un valor presente neto aproximado de 54,8 dólares por cada 100, le dan su "bendición". "El acuerdo es un buen resultado para todos los participantes y genera una oferta que todos los bonistas deberían apoyar".

Economistas destacan el acuerdo pero advierten que ahora se deberán corregir los números macro

Los bonistas pretendían US$ 92 de valor Presente Neto por cada US$ 100 de valor original de cada título a fin de 2019. En febrero los acreedores ya ofrecieron U$S 75. En la primera oferta del Gobierno argentino, en abril de 2020, se propuso pagar U$S 40 y los bonistas allí contraofertaron US$ 65, según recapituló el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA). La última propuesta del ministro de Economía Martín Guzmán ofreció en mayo US$ 53 por título. El Fondo Monterio Internacional evaluó la sustantabilidad de la deuda cuando la oferta estaba entorno a los US$ 50, y se marcó ese límite. Pero finalmente, el acuerdo se cerrará entre u$54 y U$55.

Según los analistas, el acuerdo permite despejar vencimientos en los próximos años, hasta 2024, cuando vencían US$ 63 mil millones. Esto también descomprime la demanda de dólares en un contexto de falta de divisas y caída de las exportaciones por la pandemia. En un análisis a cargo de CEPA, los economistas remarcaron que el acuerdo además permitirá liberar recursos fiscales para atender la crisis por el coronavirus y recuperar consumo y producción.

PV