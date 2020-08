Economistas destacan el acuerdo pero advierten que ahora se deberán corregir los números macro

Fernando Nolé

Diversos economistas resaltaron a Perfil el alcance del acuerdo que arribó el Gobierno con los principales acreedores externos, especialmente en cuanto a los problemas que ahorra el mismo, pero advirtieron que el mercado le va a dar un tiempo como para que el Ejecutivo tome medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos, especialmente la situación fiscal y la emisión monetaria.

Asi lo expresaron a Perfil especialistas que reiteraron que ahora comienza el desafío por generar condiciones de sustentabilidad de la economía argentina para que se pueda revertir las graves consecuencias sociales que está dejando la cuarentena decretada por el coronavirus.

"Que haya acuerdo es positivo, eso es lo primero que hay marcar, más allá del precio que se tuvo que pagar por el mismo, porque el peor de los escenarios era no acordar. Ahora el proceso de negociación es otra cosa. El proceso fue muy deficiente, no se cumplieron los plazos, ofrecieron 39 dólares por cada lámina de 100 y terminan pagando 54,8. Se entró en default con varios bonos, por lo que, el proceso de negociación fue mal manejado, pero la noticia del acuerdo es buena", recalcó el especialista y consultor Christian Buteler.

Sin embargo, el especialista aclaró que el concepto de sustentabilidad de la deuda como expuso siempre el Ejecutivo "queda flotando".

"No me pueden decir que la sustentabilidad estaba en 39 y ahora termina siendo 54,8 dólares por cada lámina de 100. Entonces lo que hay que decir es que la sustentabilidad no está, porque Argentina no es sustentable. Si no es sustentable a 54,8 ni tampoco a 50", afirmó.

El especialista consideró que con el acuerdo con los principales acreedores "Argentina logró tiempo para intentar resolver sus problemas macroeconómicos y más que nada volver al mercado de crédito, porque si no logra eso, esto no se paga", admitió el especialista en mercados.

Por su parte, Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa porteña enfatizó que "el acuerdo es importante, está muy bien, ayuda, es más importante por lo que se evita".

"Creo que igualmente la negociación se podría haber hecho antes y llevar menos tiempo, pero bueno, por suerte se pudo hacer y acordar", recalcó Zuchovicki.

De todas formas, puso de relieve que no es tan dramático el hecho del mayor costo económico que asume el país en este convenio con los principales acreedores externos.

"Es verdad que hay un costo adicional, que podría ser significativo, pero ese costo está diferido en el tiempo y en realidad es relativo, porque depende de la tasa de descuento que se le aplique", explicó Zuchovicki.

En ese sentido, apuntó que "me parece que es más barato esos dos dólares de más que paga el Gobierno por cada lámina de 100 que el tiempo que se hubiese perdido si entrábamos en conflicto y la plata que hubiera perdido el país en esa situación".

"Esto evita, no es que crea algo. Y ahora viene el verdadero desafío, es mejor haberlo hecho, pero no significa que a partir de ahora hay una nueva Argentina", concluyó.

En una sintonía muy simila,r el especialista en tema deuda e integrante de la consultora ACM, Jorge Neyro, "esto es algo trascendente, se estuvo remando unos meses largos para esto, es importante", detalló.

"A ver, esto hay que ubicarlo de esta manera. Argentina no necesita más problemas de los que tiene. Seguir en default y sin ningún arreglo no iba a contribuir a solucionar ningún problema de los que tenemos, porque esa situación contamina la relación con los inversores extranjeros, la inversión real, con préstamos, entonces, estando tan cerca del arreglo no tenía sentido no acordar", recalcó Neyro.

Para el economista hay que considerar que "Argentina hoy por hoy tiene algunos problemas más, sobre todo por la pandemia y la cuarentena, esto no es la panacea, de ninguna manera", advirtió.

"Al Gobierno le quedan ahora varios capítulos importantes para encarar. El más inmediato es un acuerdo con el FMI, pero allí el camino no es tan tremendo porque en general las negociaciones con el Fondo son más amables y es una relación de largo plazo", agregó el economista.

Respecto del plazo de cierre del canje que expiraba hoy a las 17 horas, fuentes de Economía indicaron que por cuestiones formales y administrativas, la fecha final de cierre del canje se postergaría al 24 de agosto.

