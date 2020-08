Gobierno y acreedores le dan la puntada final al acuerdo de deuda para evitar los litigios

El gobierno y los tres principales grupos de acreedores internacionales llegaron a un acuerdo por la reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo legislación internacional por casi US$65.000 millones, aunque no se lo anunciará oficialmente hasta que no se haya firmado un compromiso de aceptación por escrito con los bonistas.

Así lo revelaron a PERFIL fuentes oficiales que señalaron que “se están haciendo algunos ajustes”.

Asimismo, fuentes con conocimiento de la negociación señalaron que “el acuerdo se cerró” porque hay una mejora de la oferta económica que parten casi al medio la diferencia de US$ 3 dólares que existía entre la última propuesta oficial que implicaba un Valor Presente Neto de los bonos de la operación de US$53,3 por cada US$ 100 de valor nominal, y los US$ 56,6 que pretendían los bonistas.

“Ya hay un acuerdo que está cerrado, hay una aceptación de una nueva oferta argentina, en el aspecto económico, sería casi US$ 1 más, un VPN en el orden US$ 54,5, al que en parte se llegaría por un cambio en las fechas de pagos contemplada, lo que eleva el valor de la oferta”, comentó esa fuente.

Algunas versiones en el mercado ubicaban el VPN un poquito más arriba en el orden de US$54,8.

Aún se están puliendo también algunas cuestiones legales que reclamaban los bonistas que piden que el gobierno limite o deje de lado el mecanismo Pacman”, en alusión a la facultad de reasignación de series de bonos para lograr secuencialmente el cumplimiento de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs).

PLAZOS

Mañana era la fecha límite fijada por el gobierno para que los acreedores ingresaran al canje, pero ahora, sobre la base de que hay un acuerdo, el gobierno informará en las próximas horas que el plazo se extenderá.

La ampliación sería mínimo por 10 días dado que el gobierno deberá presentar formalmente ante la SEC (la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos) una nueva oferta con las mejoras consensuadas, y dar tiempo suficiente para que se adhieran los bonistas.

Las versiones sobre el principio de acuerdo empezaron a circular con fuerza en el mercado, luego del mediodía, tras la reunión que mantuvo el ministro de Economía Martín Guzmán con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos. El titular de la cartera económica tuvo una agitada jornada en la que se comunicó además por videoconferencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y también visitó en su casa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para trasmitir los detalles del acuerdo.

El financista Christian Buteler comentó a PERFIL que “el rumor en el mercado saltó a eso de las 13.30, empezaron a pagarse los ADRs argentinos que pasaron de caer 2% a trepar 4% en media hora, y luego siguieron subiendo, empezamos a averiguar que pasaba, y comenzó a circular la versión de que había un acuerdo”.

También Alberto Bernal, el jefe de mercados emergentes y estrategia global de XP Investment, confirmó a PERFIL que en Wall Street “se oye lo mismo” este lunes acerca de que se llegó a un acuerdo, y consideró “la diferencia era demasiado pequeña!” entre las partes, con lo cual “era ridículo destruir todo por tres puntos”.

En el mercado venían descontando que habría acuerdo por la deuda, y así lo reflejaron los precios de los ADRS, y de los bonos.

“Los precios subieron a la par de las expectativas de un acuerdo total, teniendo en cuenta que un quiebre en las negociaciones implica un costo mucho más alto para el país. En concreto, los bonos soberanos en dólares promediaron una suba cercana al 9/10% en el mes de julio”, subrayaron en PPI.

Por su parte, el economista Martín Kalos, director de la consultora Epyca, expresó vía twittter que “si se cierra un acuerdo, y se abre el lapso de tiempo para ultimar detalles y que den aceptación formal ante la SEC a fin de que se compute que se llega a las mayorías necesarias en cada bono, es una excelente noticia para Argentina”.

El analista detalló que “esta parte de la deuda pública en negociación es la que tienen acreedores privados bajo ley extranjera. Son aproximadamente US$ 66.000 millones,y puntualizó que "la deuda pública total ronda los US$323.000 millones.

Según precisó, Argentina también le debe a otros organismos públicos, US$ 130.000 millones, y opinó que “eso es fácil, esos organismos refinancian al Tesoro Nacional sin problema, aunque obvio luego hay que garantizar que cada uno tenga la guita para concretar sus metas y obligaciones”.

A acreedores privados bajo ley argentina, le adeuda otros US$ 55.000 millones, para lo cual el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley. En ese sentido, Kalos remarcó que “la buena noticia es que por primera vez en muchísimas crisis de deuda que hemos tenido como país, no se priorizó darle "mejor trato" a la deuda emitida bajo ley extranjera, se le propone un trato similar a ambas deudas”.

Y luego, la principal deuda con organismos internacionales, es la contraída con el FMI con el que habrá que renegociar US$ 44.000 millones.

