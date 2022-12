Blanqueo: fondos y bienes que se verán incluidos en el programa

El Gobierno ultimó la letra chica del proyecto de ley de blanqueo de capitales con el que espera atraer los dólares provenientes de las cuentas que los ciudadanos argentinos poseen sin declarar en el exterior.

El proyecto de exteriorización de capitales no solo contempla fondos y bienes no declarados en el extranjero sino también los que están en el país, según consigna NA.

Los sujetos alcanzados por el blanqueo van a ser:

personas humanas

sucesiones indivisas

y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias

Por su parte, los bienes comprendidos incluyen:

la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior

activos financieros

bienes inmuebles

bienes muebles

demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos, según la mencionada agencia.

Advierten dificultades para implementar el cruce de información tributaria con Estados Unidos

Sobre este tema, Martin Litwak, abogado experto en fiscalidad y planificación patrimonial, señaló: “Las cuentas que se van a reportar son exclusivamente las que estén a nombre de una persona humana con residencia fiscal en Argentina o de sociedades o fideicomisos creados en Argentina, siempre y cuando, hubiesen recibido intereses o dividendos de fuente americana por US$10 o más”.

“Definitivamente, no se van a informar cuentas de sociedades ni de trusts. No hay chance. Diga lo que diga (Sergio) Massa (…) el alcance del acuerdo es infinitamente menor de lo que el Gobierno quiere mostrar, y se pueden establecer estructuras 100% legales que aseguren la privacidad de las inversiones de los argentinos en Estados Unidos”, sentenció Litwak.

Por su parte, el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores, señaló que “el blanqueo que surge del documento circularizado es amplio”. “Abarca dinero en efectivo, saldos de cuentas bancarias, portafolios de inversión, criptomonedas, inmuebles, muebles y otros bienes incluyendo créditos, tanto en el país como en el exterior”, aseveró el tributarista y citado por Noticias Argentinas.

“No es un borrón y cuenta nueva”

Domínguez precisó que “no es solamente para cuentas bancarias e inversión abiertas en Estados Unidos. Sin embargo, no libera de todos los rendimientos, bienes, que se tuvieron con anterioridad y no se blanquean, tal como hacía el blanqueo de Macri. No es un borrón y cuenta nueva”, agregó.

Cuentas en el exterior: oficializan detalles del acuerdo con Estados Unidos y del nuevo proyecto de blanqueo

El proyecto de exteriorización de capitales plantea tres momentos de ingreso: 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, con alícuotas que se va a ir incrementando en la medida en que se entre conforme pasa el tiempo. Se estima que podrían ser del 5%, del 10% y del 20%.

Domínguez sostiene que “quienes repatríen un porcentaje que se va a determinar, aplicarán la alícuota especial para bienes en el país”. “Y quienes no lo hagan, deberán aplicar alícuotas incrementadas”, sostuvo, Por ello, se concluye que “no habría obligación de repatriar, sino que la consecuencia de no hacerlo sería pagar un impuesto más alto”.

El proyecto liberará el impuesto a las Ganancias, internos e IVA, pero no de otros tributos relacionados con los bienes. Asimismo, se establece que los monotributistas van a poder blanquear el equivalente a US$ 50.000 en efectivo a la mitad del costo del blanqueo si encuadran en determinadas condiciones.

SE / LR