Tributaristas plantean dudas sobre el blanqueo que busca Massa

Abogados tributaristas plantean algunas dudas sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Argentina para el intercambio de información financiera en tanto se busca captar los dólares no declarados de los argentinos en ese país.

Ricardo Paolina Lisicki de Litvin & Asociados y Guillermo Poch coincidieron en que la confianza en el Gobierno para lograr un blanqueo exitoso hoy en día no existe, pues en el sinceramiento anterior las condiciones pactadas no se cumplieron. “Para que un blanqueo sea exitoso tiene que existir confianza y eso se quebró”, aseguró Lisicki.

Asimismo, hay detalles del acuerdo que todavía no se conocen, la llamada letra chica, y desde ya, los expertos advierten sobre el éxito que podría tener el blanqueo y por ende la recaudación que espera lograr el gobierno.

Advierten dificultades para implementar el cruce de información tributaria con Estados Unidos

Se estima que el dinero no declarado de argentinos en el exterior suma US$ 400.000 millones y que la exteriorización podría alcanzar a los US$ 1.000 millones. Sobre este aspecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, mencionó a quienes alcanzaría la medida: "Ciudadanos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de abrir una cuenta en Estados Unidos y que lo hayan hecho como individuos o como parte de sociedades. No solo las transferencias en cuentas sino rentabilidades que haya tenido esa cuenta".

El titular de Hacienda agregó que también serán fiscalizados quienes hayan comprado una propiedad con una hipoteca a través de con una empresa de la que son miembros.

Los antecedentes

Desde 2016, Argentina tiene un acuerdo vigente con Estados Unidos. Se trata de un régimen de intercambio de información a requerimiento, pero esa información tiene que ser bastante precisa. “No es que el fisco americano se va a poner a buscar la información que solicita Argentina”, señaló Paolina Lisicki.

“Este nuevo régimen que se suscribió es de intercambio de información automático. Estados Unidos lo tiene suscrito con 113 países, ahora 114 con la Argentina. Una de las primeras cuestiones sería cuándo va a entrar en vigencia”, comentó Lisicki.

¿Qué características tiene este régimen?

“Estados Unidos recolecta información de ganancias que tienen extranjeros en ese país que provengan de: alquileres, dividendos pagados por empresas o intereses de bonos pagados por el gobierno estadounidense o empresas americanas. Esa es la información que recopila el fisco americano y es la que compartiría con el argentino”, explicó Lisicki.

Massa anunció que firmará un acuerdo de intercambio fiscal con el embajador de Estados Unidos

“Se compartiría en septiembre de cada año, pero eso no se sabrá hasta conocer la letra chica del convenio”, advirtió Lisicki.

¿Qué cambia a partir de hoy?

“A partir de hoy hay una percepción de riesgo para aquellas personas que tienen inversiones en Estados Unidos y que pueden no tenerlas declaradas porque en algún momento esa información va a ser intercambiada con el gobierno argentino”, señaló.

“Ahora, una de las claves es saber cuándo, porque el Gobierno americano es muy celoso de la información que va a intercambiar, de los cumplimientos de secreto fiscal, de la confidencialidad de esa información y de las garantías de seguridad informática”, agregó.

“Si bien ahora se ha suscripto un acuerdo, todavía falta el acuerdo técnico que es la validación de todos estos aspectos mencionados anteriormente, para que el fisco americano comience a intercambiar información con el fisco argentino”, advirtió Lisicki.

El intercambio de información con Estados Unidos potencia la última pata del blanqueo

Por su parte, el también tributarista Guillermo Poch explicó a este medio que “El blanqueo que debería presentar Massa tendría que contemplar la posibilidad de sincerar posesiones inclusive anteriores a 2016, de modo que quien entre en esta oportunidad no pierda los beneficios del blanqueo de la Administración Macri”, resaltó.

¿La medida tendrá el efecto recaudatorio que espera el Gobierno?

“Para que un blanqueo sea exitoso tiene que existir confianza y eso se quebró. El pacto social que se había suscrito cuando se hizo el blanqueo anterior era que la gente declaraba el dinero que tenía en el exterior, pagaba por esos impuestos, y a partir de ahí, las reglas eran pagar Bienes Personales a la tasa de 0,25 y el Impuesto a las Ganancias”, dijo Lisicki.

“Ese acuerdo implícito se rompió cuando el Gobierno actual decidió grabar las inversiones que los argentinos tienen en el exterior llevándola a tasas confiscatorias del 2,25%. Hoy no existe esa confianza”, se lamentó el abogado de Litvin & Asociados.

En la misma línea se expresó Poch, quien advirtió que el Gobierno debería impartir reglas claras y propuso una norma que estipule una estabilidad fiscal para los próximos cinco o diez años.

“La experiencia pasada oportunamente se había producido una reducción significativa en los costos impositivos para los ejercicios futuros a partir del blanqueo y eso no se cumplió, sino que al contrario se aumentaron significativamente los costos principalmente del impuesto sobre los Bienes Personales", dijo y agregó: "debería haber una norma que estipule una estabilidad fiscal por los próximos cinco o 10 años".

Martin Guzmán: "Es urgente gravar las súper ganancias empresarias"

“De otra manera la gente tendrá dudas sobre si efectivamente se respetará la misma carga tributaria o volverá a suceder lo mismo de que le aumenten los costos estimados inicialmente”, agregó.

Premiar al que cumple

“Por último, la tasa no debería superar un 10% del monto a sincerar y a su vez, el blanqueo tendría que dar beneficios fiscales para aquellos sujetos que tributaron conforme a derecho. De otra manera, volveríamos a preguntarnos lo mismo: Sí en Argentina conviene cumplir a tiempo con las obligaciones fiscales a sabiendas de que a futuro aparecen normas con las cuales se pueden regularizar la situación a un costo fiscal más bajo. Entonces, lo que debería hacerse es establecer beneficios para los contribuyentes cumplidores”, concluyó Poch.

Los beneficios de la recaudación serían para el próximo Gobierno

Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, planteó que los beneficios de una mayor recaudación que surgiera del acuerdo de intercambio de información fiscal lo tendría el próximo Gobierno, si los argentinos con fondos en el exterior no declarados no entran al blanqueo.

Citado por NA, Domínguez recordó que la idea de lanzar un blanqueo combinado con el anuncio de un acuerdo fiscal con Estados Unidos no es novedosa, ya que, estuvo presente en 2016 cuando se firmó el convenio general.

Massa formalizó el acuerdo con Estados Unidos para compartir información fiscal

"En el Gobierno de (Mauricio) Macri al firmar el acuerdo de intercambio de información se incluyó una cláusula con la intención de implementar un acuerdo de intercambio de información automática para que los contribuyentes ingresen a su blanqueo, pero eso nunca se materializó", aseguró.

Domínguez aseguró sobre la implementación del acuerdo que: "Si recibe la información en septiembre de 2023, la AFIP deberá procesarla, realizar cruzamiento de datos y detectar residentes argentinos que presumiblemente no han declarado cuentas en Estados Unidos".

"Esto implica que los eventuales ajustes fiscales y recaudación que podría generar esta información, recién tendrían efectos durante el próximo Gobierno", aseguró a NA.

