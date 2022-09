Durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, buscó avanzar con el acuerdo de intercambio automático de información tributario con dicho país para detectar irregularidades y la evasión tributaria.

En la carta que emitió la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, la economista búlgara mencionó la lucha por “combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero”, mostrando apoyo a la iniciativa del tigrense que busca el intercambio de información entre la AFIP y su par estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS).

“Está listo para empezar a implementarse en el momento que haya firma del acuerdo, el intercambio de información automática”, dijo Sergio Massa en ese entonces. De esta manera, la AFIP podrá identificar depósitos de ciudadanos argentinos en Estados Unidos que están evadiendo impuestos nacionales.

Pero, ¿es tan así?

“Al final del recorrido la decisión es política y, por lo tanto, dependerá de la voluntad de la administración americana de entrar en un acuerdo de este tipo con un gobierno como el argentino”, señaló Eugenia Talerico, abogada experta en temas de integridad financiera, en declaraciones a PERFIL.

En esa misma línea se expresó Martin Litwak, abogado experto en fiscalidad y planificación patrimonial, quien señaló: “Va a pasar cuando Estados Unidos quiera que pase. Se especuló mucho con que Massa que tiene buena relación con (Joe) Biden lo va a conseguir. En su momento también se dijo lo mismo por la relación de (Donald ) Trump y (Mauricio) Macri”, señaló en una entrevista con este medio.

Sistemas de intercambio de información

Existen dos sistemas a nivel mundial de intercambio de información financiera. El primero que se creó es el Common Reporting Standard promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la Argentina forma parte del organismo pero no Estados Unidos.

El Common Reporting Standard lo conforman más de 100 países para el intercambio automático de información financiera. Es decir, están todos los centros financieros relevantes salvo Estados Unidos.

Para el intercambio de información financiera con Washington, Argentina tiene firmado un acuerdo bilateral con el país del norte, pero no es automático. Este es el objetivo de Massa, que el intercambio de información sea automática.

La Ley FATCA

Por otro lado, está la ley FATCA. Una ley interna estadounidense que, si bien no es un sistema de intercambio de información, en el contexto de la lucha contra la evasión el país accede a intercambiar información con los Estados con los cuales firma un tratado en particular. Actualmente, son más de 100 Estados, pero no lo ha firmado aún con Argentina.

“Lo que busca el gobierno ahora es entrar en un acuerdo bajo la Ley FATCA. Estos acuerdos por lo general suelen tener una carga regulatoria mucho más pesada para el país extranjero que para Estados Unidos. En general, Washington no se compromete a revisar estructuras jurídicas (beneficiario de sociedades) bajo estos acuerdos, simplemente porque en muchos Estados el gobierno no tiene mecanismos para acceder a la información del beneficiario final aunque eso está cambiando bajo la nueva Ley de Lavado y con la creación de un registro nacional de beneficiarios finales”, señaló Eugenia Talerico.

“Las negociaciones en torno a un acuerdo de FATCA suelen ser rápidas cuando no se establecen intercambios recíprocos. En cambio, cuando el intercambio que se negocia es recíproco, entran en consideración cuestiones técnicas que suelen demandar mucho más tiempo de análisis”, agregó la también exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Es posible que en algún momento pase, pero esto no se debe al viaje de Massa o algo parecido, sino porque a los demócratas les interesa. En algún momento va a existir. Pero no va a ser de un día para otro. No va a ser retroactivo; no va a ser por un pedido de Argentina y en definitiva, es un tratado que solo cubre el intercambio de información de personas físicas con cuentas bancarias en Estados Unidos”, explicó Litwak.

¿A quiénes alcanzaría la medida?

“Si un argentino tiene una cuenta a su nombre en Estados Unidos entonces entra en el intercambio de información. Pero si, en cambio, tiene esa cuenta a nombre de una estructura o de una corporación, ahí no entraría en el intercambio de información con lo cual sigue siendo sencillo proteger la privacidad de la gente”, señaló Litwak.

“Se examinan también cuestiones vinculadas a la confidencialidad y capacidad de manejo seguro de la información por parte del país receptor, la cultura del secreto, episodios vinculados a la violación del secreto, divulgaciones no autorizadas de información y el uso de las mismas para fines políticos o persecutorios”, agregó Talerico.

“Finalmente, se examinan los aspectos macroeconómicos y estratégicos; qué conveniencia tendría el acuerdo para Estados Unidos desde el punto de vista fiscal, esto teniendo en cuenta que son muchos más los argentinos con cuentas allá que aquí si pagan impuestos, que los americanos con cuentas en Argentina que aquí no pagan impuestos” comentó.

Para Litwak “no existe ninguna relación” en que el ministro de Economía sea Sergio Massa y que “Estados Unidos quiera tener este acuerdo con Argentina”. De hecho, según el abogado, durante las charlas que sostuvo el titular de Hacienda en Estados Unidos sobre el asunto “le bajaron mucho el tono al tema”.

En la página del Tesoro de Estados Unidos en el apartado Foreign Account Tax Compliance Act se puede consultar de manera pública el estado del tratado de intercambio de información con cada país del mundo, en el que Argentina ni aparece entre los que están negociando el pacto.

Estados Unidos nunca da nada sin esperar algo a cambio. “Y en este momento no veo que necesite mucho de nosotros” señaló el Litwak, en sintonía con Talerico, quien concluyó que: “Estados Unidos no tiene nada para ganar fiscalmente y no están dadas las condiciones para asegurar un uso responsable y confidencial de la información que se intercambie. Por lo tanto, va a ser un acuerdo trabajoso y en caso de concretarse de implementación dificultosa”.

La pata económica del intercambio tributario

Desde el punto de vista económico, la importancia que se le está dando desde el gobierno al posible acuerdo entre la AFIP y el IRS de Estados Unidos, permite analizar varias cuestiones de fondo.

“La primera es que la estrategia de perseguir a los ahorristas argentinos para cobrarles cada vez más impuestos lisa y llanamente no nos ha dado resultado. En cambio, ha expulsado capitales y disminuido el volumen de nuestro sistema financiero y el crédito en nuestra economía. En consecuencia, la propia base imponible de los impuestos se ha achicado”, señaló a PERFIL Eugenio Marí, Economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

“La segunda, vinculado a lo anterior, es que la estructura impositiva argentina es poco competitiva a nivel internacional. Tenemos una cantidad de impuestos que canibalizan los ahorros de los argentinos. Es así que la alícuota de Ganancias está entre las más altas del mundo. Y tenemos impuestos al patrimonio (Bienes Personales) que en otros países no existen. Para colmo, además, introducimos tributos como el Impuesto a la Riqueza de 2021, cuya naturaleza es confiscatoria”, lamentó.

“Si el Estado argentino quiere recaudar más, el camino es avanzar hacia una economía ordenada y estable, con impuestos razonables y bajo riesgo. Pero para esto es necesario avanzar en medidas de austeridad fiscal y orden monetario; por ahora, nuestra tarea pendiente”, concluyó Marí.

