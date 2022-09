Sergio Massa, ministro de Economía, aseguró este lunes que el documento final de la segunda revisión el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estará listo “en los próximos días”, luego de la presentación del Presupuesto 2023 en el Congreso prevista para el próximo jueves.

Cómo informó PERFIL, en lo que fue su último día de visita en Estados Unidos, el titular de Hacienda se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien felicitó a Massa por su compromiso “para lograr las metas” del programa acordado.

Esta fue la reunión más trascendente de la gira del ministro, ya que el FMI condiciona cualquier política de desarrollo que se quiera implementar en la Argentina. No obstante, hay que destacar el peso político de los días que Massa pasó en Estados Unidos en donde visitó altos cargos de la Casa Blanca, recibió el espaldarazo del Departamento de Estado, de acreedores y de empresarios del sector energético atraídos por Vaca Muerta. Repasemos lo que dejó la gira del ministro por el norte.

El BID destrabó los créditos para la Argentina

Sergio Massa y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, anunciaron el pasado martes que se lograron destrabar créditos del organismo por casi US$ 3.000 millones para la Argentina hasta fin de año. De ese monto, US$ 1.200 millones irán directamente al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

Massa confía en la revisión del FMI para negociar con el Club de París

El esquema crediticio abarca préstamos por US$ 1.200 millones para el fortalecimiento de reservas, de los cuales US$ 500 millones se desembolsarán el 30 de septiembre y el resto el 30 de diciembre del corriente año. En el paquete se incluyen programas de préstamos a firmar y a aprobar antes de fin de año por US$ 1.933 millones.

Asimismo, para el 2023 el organismo proyecta dar curso a nuevos préstamos para la Argentina por US$ 1.800 millones.

El Banco Mundial otorgará un nuevo préstamo por US$ 900 millones

Al igual que el BID, el Banco Mundial confirmó que en los próximos seis meses el país recibirá un préstamo por US$ 900 millones, que se sumarán a otros US$ 1.100 millones que ya están aprobados. La noticia trascendió un día después de que Massa destrabara la relación con Claver-Carone.

Los fondos que otorga el BM demandan una contrapartida por parte del Gobierno. Asimismo, el desembolso de los mismos se entregan en la medida en la que avanzan los proyectos para los que fueron acordados los préstamos.

🇦🇷🇺🇸 Con proyectos de desarrollo en el país por 9.100 millones de dólares, el Banco Mundial es hoy un aliado estratégico de la Argentina y lo seguirá siendo. La implementación y la expansión de sus operaciones servirán para mejorar el bienestar de las argentinas y argentinos. pic.twitter.com/wpYZXFZbag — Sergio Massa (@SergioMassa) September 7, 2022

La entidad señaló que en los últimos años "la alianza con Argentina se ha formalizado”, por lo que el organismo ha aprobado nuevos préstamos por un valor de $3.730 millones enfocados en programas que promueven la inversión y el crecimiento, “incluyendo apoyo para los que más lo necesitan”.

“La cartera del Banco Mundial con la Argentina es de US$ 9.100 millones y consta de 25 proyectos por un total de 8.600 millones más una garantía del BIRF de $466 millones”, consigna Télam.

Chevron y Total prometieron incrementar las inversiones para el 2023

Durante su paso por Houston, Texas, el ministro de Economía mantuvo extensas reuniones con el sector petrolero y gasífero local, en las que Chevron y Total prometieron aumentar sus inversiones para el próximo año.

En ese contexto, Total confirmó a Massa inversiones por un total de US$700 millones para su proyecto de desarrollo Fénix en la Cuenca Austral en petróleo convencional. Por su parte, Chevron anunció un incremento de sus inversiones ya pautadas por US$ 330 millones. Chevron utilizará los recursos para invertir en un tercer área de producción en Vaca Muerta, para producir petróleo no convencional o shale.

Los anuncios de inversión se dieron luego de la reunión que mantuvo Massa con Clay Neff, presidente de Exploración y Producción para América Latina y África de Chevron; y Eric Dunning, director general para América Latina, entre otros directivos.

Massa por su parte prometió ante las petroleras estabilidad jurídica, reglas claras para desarrollar el potencial energético argentino, libre disponibilidad de divisas en el GNL e hidrocarburos y un proyecto de ley que le imprima consenso al programa.

“Argentina no necesita una planta de GNL, necesita varias plantas de GNL y lo que pretendemos que todo lo que representa reservas viene acompañado de inversión que nos permita transformar ese recurso en trabajo, venta de producto argentino al mundo y obviamente en rentabilidad para las empresas”, señaló entonces Massa.

Por su parte, el titular de YPF, Pablo González, que formó parte de la delegación que acompañó a Massa en su gira y tras su regreso a Buenos Aires señaló: “Las inversiones el sector hidrocarburífero son grandes, intensivas y a largo plazo. El crecimiento que muestra Vaca Muerta ha generado mucha expectativa entre las empresas que operan en Houston, la cuna del no convencional de los Estados Unidos. Es el espejo en donde Vaca Muerta se tiene que mirar”, comentó González en una entrevista para Metro 95.1.

Avances en el acuerdo de intercambio de información tributaria con Washington

En la carta que emitió Kristalina Georgieva luego de la reunión con Massa, la economista búlgara menciona la lucha por “combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero”, mostrando apoyo a la iniciativa del tigrense que busca el intercambio de información entre la AFIP y su par estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS).

“Está listo para empezar a implementarse en el momento que haya firma del acuerdo, el intercambio de información automática”, dijo Sergio Massa este lunes. De esta manera, Economía podrá identificar depósitos de ciudadanos argentinos en Estados Unidos que están evadiendo impuestos nacionales.

González de YPF elogió la gira de Massa en materia energética y la calificó como “muy importante”

"El Tesoro (de los Estados Unidos) lo vio con buenos ojos porque, imagino, a sus autoridades no les debe generar mucho agrado que, de alguna manera, el sistema financiero de Estados Unidos funcione como guarida fiscal de aquellos que valen impuestos en Argentina", señalo Massa.

De esta manera Massa se dio a conocer con la Administración de Joe Biden y demostró su talante político al reunirse con figuras como Jake Sullivan, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, con Mike Pyle, asesor económico del Salón Oval y sorprendió que fuera recibido por la Secretaria del Tesoro Yanet Yellen.

